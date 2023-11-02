Бывшие участники ЧВК «Вагнер» приступили к первым тренировкам в зоне спецоперации в составе боевого отряда «Камертон», который является подразделением спецназа «Ахмат». Об этом рассказал замкомандира отряда с позывным «011».
«Вы наблюдали за боевым слаживанием, одной из ротно-тактических групп. Работали с применением FPV-дронов. Было три задачи на три отделения. Следующий этап у нас, это привлечение ствольной артиллерии и тяжелой техники в виде танков и БМП-3, начинаем потихонечку втягиваться», — рассказал «011», его слова приводит РИА Новости.
Он отметил, что в состав «Камертона» вошли не только командиры ЧВК «Вагнер». Также там оказались бронетанковая группа, артиллеристы и штурмовые группы.
На данный момент ЧВК «Вагнер» не существует. В октябре 2023 года военные стали активно вступать в «Ахмат», о чем рассказывал командир спецназа Апти Алаудинов. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, «Ахмат» пополнили уже более 170 бывших штурмовиков ЧВК «Вагнер», передает RT.
Бывшие участники ЧВК «Вагнер» приступили к первым тренировкам в зоне спецоперации в составе боевого отряда «Камертон», который является подразделением спецназа «Ахмат». Об этом рассказал замкомандира отряда с позывным «011». «Вы наблюдали за боевым слаживанием, одной из ротно-тактических групп. Работали с применением FPV-дронов. Было три задачи на три отделения. Следующий этап у нас, это привлечение ствольной артиллерии и тяжелой техники в виде танков и БМП-3, начинаем потихонечку втягиваться», — рассказал «011», его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что в состав «Камертона» вошли не только командиры ЧВК «Вагнер». Также там оказались бронетанковая группа, артиллеристы и штурмовые группы. Командир подразделения «Позывной Брюс» рассказал, что у бывших военных ЧВК «Вагнер» и у «Ахмата» общая цель. Она заключается в защите интересов России в зоне спецоперации, передает Pravda.ru. На данный момент ЧВК «Вагнер» не существует. В октябре 2023 года военные стали активно вступать в «Ахмат», о чем рассказывал командир спецназа Апти Алаудинов. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, «Ахмат» пополнили уже более 170 бывших штурмовиков ЧВК «Вагнер», передает RT.