Экс-бойцы «Вагнера» под новым названием проходят боевое слаживание в зоне СВО. Видео

Экс-бойцы ЧВК «Вагнер» создали отряд «Камертон» в составе спецназа «Ахмат»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, автомат калашникова, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
Бойцы ЧВК «Вагнер» снова участвуют в спецоперации на Украине (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бывшие участники ЧВК «Вагнер» приступили к первым тренировкам в зоне спецоперации в составе боевого отряда «Камертон», который является подразделением спецназа «Ахмат». Об этом рассказал замкомандира отряда с позывным «011».

«Вы наблюдали за боевым слаживанием, одной из ротно-тактических групп. Работали с применением FPV-дронов. Было три задачи на три отделения. Следующий этап у нас, это привлечение ствольной артиллерии и тяжелой техники в виде танков и БМП-3, начинаем потихонечку втягиваться», — рассказал «011», его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что в состав «Камертона» вошли не только командиры ЧВК «Вагнер». Также там оказались бронетанковая группа, артиллеристы и штурмовые группы.

Командир подразделения «Позывной Брюс» рассказал, что у бывших военных ЧВК «Вагнер» и у «Ахмата» общая цель. Она заключается в защите интересов России в зоне спецоперации, передает Pravda.ru.

На данный момент ЧВК «Вагнер» не существует. В октябре 2023 года военные стали активно вступать в «Ахмат», о чем рассказывал командир спецназа Апти Алаудинов. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, «Ахмат» пополнили уже более 170 бывших штурмовиков ЧВК «Вагнер», передает RT.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывшие участники ЧВК «Вагнер» приступили к первым тренировкам в зоне спецоперации в составе боевого отряда «Камертон», который является подразделением спецназа «Ахмат». Об этом рассказал замкомандира отряда с позывным «011». «Вы наблюдали за боевым слаживанием, одной из ротно-тактических групп. Работали с применением FPV-дронов. Было три задачи на три отделения. Следующий этап у нас, это привлечение ствольной артиллерии и тяжелой техники в виде танков и БМП-3, начинаем потихонечку втягиваться», — рассказал «011», его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что в состав «Камертона» вошли не только командиры ЧВК «Вагнер». Также там оказались бронетанковая группа, артиллеристы и штурмовые группы. Командир подразделения «Позывной Брюс» рассказал, что у бывших военных ЧВК «Вагнер» и у «Ахмата» общая цель. Она заключается в защите интересов России в зоне спецоперации, передает Pravda.ru. На данный момент ЧВК «Вагнер» не существует. В октябре 2023 года военные стали активно вступать в «Ахмат», о чем рассказывал командир спецназа Апти Алаудинов. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, «Ахмат» пополнили уже более 170 бывших штурмовиков ЧВК «Вагнер», передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...