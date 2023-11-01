01 ноября 2023

Глава района в ЯНАО сменил первого заместителя. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Послание губернатора Пермского края. Пермь, депутат, совещание, чиновник, портфель, бизнесмен, должность, назначение
Вадим Таскаев стал первым замглавы Фото:
новость из сюжета
Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Команду главы Надымского района ЯНАО Дмитрия Жаромских покинул третий заместитель за последний год. Как сообщают URA.RU источники в истеблишменте, Алексей Колесов, который занимал пост первого заместителя, ушел в отставку, а его место досталось замглавы Вадиму Таскаеву.

«Жаромских назначил Вадима Таскаева своим первым заместителем», — сообщил источник. По словам инсайдера, причиной отставки Колесова стало недовольство мэра его работой. «Говорят, Колесову не хватало жесткости в своей работе. А Таскаев отвечает за весь город, ЖКХ и транспорт — настоящий хозяйственник», — добавил собеседник.

В администрации агентству прокомментировали информацию. «Алексей Колесов по личным семейным обстоятельствам сегодня не является сотрудником администрации Надымского района и ее структурных подразделений. Первым заместителем главы администрации Надымского района назначен Вадим Таскаев», — сообщили в пресс-службе.

Осенью прошлого года мэрию по собственному желанию покинули два заместителя — Игорь Пучкунов и Владислав Черкашин. Тогда инсайдеры отмечали, что от мэра бегут сотрудники из-за предвзятого к ним отношения. Всех перечисленных заместителей Жаромских назначил в 2020 году, когда стал главой района.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Команду главы Надымского района ЯНАО Дмитрия Жаромских покинул третий заместитель за последний год. Как сообщают URA.RU источники в истеблишменте, Алексей Колесов, который занимал пост первого заместителя, ушел в отставку, а его место досталось замглавы Вадиму Таскаеву. «Жаромских назначил Вадима Таскаева своим первым заместителем», — сообщил источник. По словам инсайдера, причиной отставки Колесова стало недовольство мэра его работой. «Говорят, Колесову не хватало жесткости в своей работе. А Таскаев отвечает за весь город, ЖКХ и транспорт — настоящий хозяйственник», — добавил собеседник. В администрации агентству прокомментировали информацию. «Алексей Колесов по личным семейным обстоятельствам сегодня не является сотрудником администрации Надымского района и ее структурных подразделений. Первым заместителем главы администрации Надымского района назначен Вадим Таскаев», — сообщили в пресс-службе. Осенью прошлого года мэрию по собственному желанию покинули два заместителя — Игорь Пучкунов и Владислав Черкашин. Тогда инсайдеры отмечали, что от мэра бегут сотрудники из-за предвзятого к ним отношения. Всех перечисленных заместителей Жаромских назначил в 2020 году, когда стал главой района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...