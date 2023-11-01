Глава района в ЯНАО сменил первого заместителя. Инсайд

02 ноября 2023 в 18:05 Размер текста - 17 +

Вадим Таскаев стал первым замглавы Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО Команду главы Надымского района ЯНАО Дмитрия Жаромских покинул третий заместитель за последний год. Как сообщают URA.RU источники в истеблишменте, Алексей Колесов, который занимал пост первого заместителя, ушел в отставку, а его место досталось замглавы Вадиму Таскаеву. «Жаромских назначил Вадима Таскаева своим первым заместителем», — сообщил источник. По словам инсайдера, причиной отставки Колесова стало недовольство мэра его работой. «Говорят, Колесову не хватало жесткости в своей работе. А Таскаев отвечает за весь город, ЖКХ и транспорт — настоящий хозяйственник», — добавил собеседник. В администрации агентству прокомментировали информацию. «Алексей Колесов по личным семейным обстоятельствам сегодня не является сотрудником администрации Надымского района и ее структурных подразделений. Первым заместителем главы администрации Надымского района назначен Вадим Таскаев», — сообщили в пресс-службе. Осенью прошлого года мэрию по собственному желанию покинули два заместителя — Игорь Пучкунов и Владислав Черкашин. Тогда инсайдеры отмечали, что от мэра бегут сотрудники из-за предвзятого к ним отношения. Всех перечисленных заместителей Жаромских назначил в 2020 году, когда стал главой района.

Команду главы Надымского района ЯНАО Дмитрия Жаромских покинул третий заместитель за последний год. Как сообщают URA.RU источники в истеблишменте, Алексей Колесов, который занимал пост первого заместителя, ушел в отставку, а его место досталось замглавы Вадиму Таскаеву. «Жаромских назначил Вадима Таскаева своим первым заместителем», — сообщил источник. По словам инсайдера, причиной отставки Колесова стало недовольство мэра его работой. «Говорят, Колесову не хватало жесткости в своей работе. А Таскаев отвечает за весь город, ЖКХ и транспорт — настоящий хозяйственник», — добавил собеседник. В администрации агентству прокомментировали информацию. «Алексей Колесов по личным семейным обстоятельствам сегодня не является сотрудником администрации Надымского района и ее структурных подразделений. Первым заместителем главы администрации Надымского района назначен Вадим Таскаев», — сообщили в пресс-службе. Осенью прошлого года мэрию по собственному желанию покинули два заместителя — Игорь Пучкунов и Владислав Черкашин. Тогда инсайдеры отмечали, что от мэра бегут сотрудники из-за предвзятого к ним отношения. Всех перечисленных заместителей Жаромских назначил в 2020 году, когда стал главой района.