Родители школьников из ЯНАО возмущены отменой старших классов

В двух школах Нового Уренгоя упразднят 10 и 11 классы

02 ноября 2023 в 17:26 Размер текста - 17 +

Старшеклассников из Нового Уренгоя переведут в другие школы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Родители школьников Нового Уренгоя (ЯНАО) возмущены упразднением старших классов в нескольких школах города. В городских чатах жители утверждают, что адаптация детей в других образовательных учреждениях негативно повлияет на обучение. «Почему с этого года в двух школах убрали 10 и 11 классы? Что за нездоровая тенденция у нас в округе по уничтожению средних школ? Почему ребенок не может окончить школу, в которой проучился с первого класса?», — написала Надя в telegram-канале «Воронов Chat». «А вы представьте детей 10-11 классов, которым нужно привыкать к новым учителям, новым требованиям и детям», — отметила Елизавета. Горожане обеспокоены вопросом о подготовлении учащихся к поступлению в высшие учебные заведения и профильных направлениях в старших классах. «Заканчивая профильный класс по IT-образованию или естественно-научному, куда дальше пойдет ребенок дополучать полное среднее образование, чтобы поступить в университет? Почему он должен или в школы, в которых на 10 и 11 класс нет этого профиля?», — спросила Ирина Ковалева. Представители городского департамента образования сообщили, что 7 и 8 школы в Новом Уренгое не набрали необходимое количество обучающихся в старшие классы. «В 14 школах города есть 10 и 11 классы. В текущем учебном году классы с IT-профилем открыты в 10 школах, с естественно-научным профилем в 8. Информация о наборе в 10 классы школ города будет доведена до обучающихся и их родителей до февраля 2024 года. У ребят будет возможность выбрать школу, а также профиль обучения», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о чистовой отделке в новой средней школе Нового Уренгоя (ЯНАО). Здание рассчитано на 800 мест для учеников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Родители школьников Нового Уренгоя (ЯНАО) возмущены упразднением старших классов в нескольких школах города. В городских чатах жители утверждают, что адаптация детей в других образовательных учреждениях негативно повлияет на обучение. «Почему с этого года в двух школах убрали 10 и 11 классы? Что за нездоровая тенденция у нас в округе по уничтожению средних школ? Почему ребенок не может окончить школу, в которой проучился с первого класса?», — написала Надя в telegram-канале «Воронов Chat». «А вы представьте детей 10-11 классов, которым нужно привыкать к новым учителям, новым требованиям и детям», — отметила Елизавета. Горожане обеспокоены вопросом о подготовлении учащихся к поступлению в высшие учебные заведения и профильных направлениях в старших классах. «Заканчивая профильный класс по IT-образованию или естественно-научному, куда дальше пойдет ребенок дополучать полное среднее образование, чтобы поступить в университет? Почему он должен или в школы, в которых на 10 и 11 класс нет этого профиля?», — спросила Ирина Ковалева. Представители городского департамента образования сообщили, что 7 и 8 школы в Новом Уренгое не набрали необходимое количество обучающихся в старшие классы. «В 14 школах города есть 10 и 11 классы. В текущем учебном году классы с IT-профилем открыты в 10 школах, с естественно-научным профилем в 8. Информация о наборе в 10 классы школ города будет доведена до обучающихся и их родителей до февраля 2024 года. У ребят будет возможность выбрать школу, а также профиль обучения», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о чистовой отделке в новой средней школе Нового Уренгоя (ЯНАО). Здание рассчитано на 800 мест для учеников.