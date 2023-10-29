29 октября 2023
28 октября 2023

В Новом Уренгое завершают строительство новой школы с бассейном

© Служба новостей «URA.RU»
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Стройплощадка. Екатеринбург, отделка, ремонт, строительство, стройка, бассейн
Строители приступили к чистовой отделке здания Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) приступили к чистовой отделке образовательного учреждения, в котором построили бассейн для будущих учащихся. Об этом сообщили в пресс-службе главы округа.

«На данный момент строители уже завершили работы по укладке чистового покрытия пола в коридорах и на лестницах. Продолжается монтаж внутренних инженерных систем, оштукатуривание стен и облицовка бассейна керамической плиткой. Важной частью перед облицовкой является устройство качественного гидроизоляционного покрытия стен и дна чаши бассейна», — говорится в сообщении.

Новую среднюю школу построили в микрорайоне Тундровом. Проектная мощность нового образовательного учреждения рассчитана 800 учеников. В школе будут функционировать различные корпуса, соединенные обширными коридорами и вестибюлями. На входе в учреждение будет установлена пропускная видеосистема с технологией распознавания лиц.

Ранее URA.RU сообщило о строительстве новых образовательных учреждений в Новом Уренгое (ЯНАО). Представители мэрии рассказали о планировании строительства инклюзивной школы в одном из микрорайонов города.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) приступили к чистовой отделке образовательного учреждения, в котором построили бассейн для будущих учащихся. Об этом сообщили в пресс-службе главы округа. «На данный момент строители уже завершили работы по укладке чистового покрытия пола в коридорах и на лестницах. Продолжается монтаж внутренних инженерных систем, оштукатуривание стен и облицовка бассейна керамической плиткой. Важной частью перед облицовкой является устройство качественного гидроизоляционного покрытия стен и дна чаши бассейна», — говорится в сообщении. Новую среднюю школу построили в микрорайоне Тундровом. Проектная мощность нового образовательного учреждения рассчитана 800 учеников. В школе будут функционировать различные корпуса, соединенные обширными коридорами и вестибюлями. На входе в учреждение будет установлена пропускная видеосистема с технологией распознавания лиц. Ранее URA.RU сообщило о строительстве новых образовательных учреждений в Новом Уренгое (ЯНАО). Представители мэрии рассказали о планировании строительства инклюзивной школы в одном из микрорайонов города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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