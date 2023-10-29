В Новом Уренгое завершают строительство новой школы с бассейном

30 октября 2023 в 15:25 Размер текста - 17 +

Строители приступили к чистовой отделке здания Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) приступили к чистовой отделке образовательного учреждения, в котором построили бассейн для будущих учащихся. Об этом сообщили в пресс-службе главы округа. «На данный момент строители уже завершили работы по укладке чистового покрытия пола в коридорах и на лестницах. Продолжается монтаж внутренних инженерных систем, оштукатуривание стен и облицовка бассейна керамической плиткой. Важной частью перед облицовкой является устройство качественного гидроизоляционного покрытия стен и дна чаши бассейна», — говорится в сообщении. Новую среднюю школу построили в микрорайоне Тундровом. Проектная мощность нового образовательного учреждения рассчитана 800 учеников. В школе будут функционировать различные корпуса, соединенные обширными коридорами и вестибюлями. На входе в учреждение будет установлена пропускная видеосистема с технологией распознавания лиц. Ранее URA.RU сообщило о строительстве новых образовательных учреждений в Новом Уренгое (ЯНАО). Представители мэрии рассказали о планировании строительства инклюзивной школы в одном из микрорайонов города.

В Новом Уренгое (ЯНАО) приступили к чистовой отделке образовательного учреждения, в котором построили бассейн для будущих учащихся. Об этом сообщили в пресс-службе главы округа. «На данный момент строители уже завершили работы по укладке чистового покрытия пола в коридорах и на лестницах. Продолжается монтаж внутренних инженерных систем, оштукатуривание стен и облицовка бассейна керамической плиткой. Важной частью перед облицовкой является устройство качественного гидроизоляционного покрытия стен и дна чаши бассейна», — говорится в сообщении. Новую среднюю школу построили в микрорайоне Тундровом. Проектная мощность нового образовательного учреждения рассчитана 800 учеников. В школе будут функционировать различные корпуса, соединенные обширными коридорами и вестибюлями. На входе в учреждение будет установлена пропускная видеосистема с технологией распознавания лиц. Ранее URA.RU сообщило о строительстве новых образовательных учреждений в Новом Уренгое (ЯНАО). Представители мэрии рассказали о планировании строительства инклюзивной школы в одном из микрорайонов города.