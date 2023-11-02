Defence One: Швейцария нарушила запрет Женевы по экспорту оружия Украине

02 ноября 2023 в 18:06 Размер текста - 17 +

Боеприпасы, полученные Киевом, были произведены швейцарской компанией Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев приобрел боеприпасы у фирмы из Швейцарии в нарушение запрета на экспорт оружия. Об этом написало издание Defence One. «Две закупки швейцарских боеприпасов для Украины, похоже, нарушают <…> запрет на подобные поставки» — говорится в материале издания. Там добавили, что записи об импорте показывают, что боеприпасы были произведены швейцарской компанией SwissP Defense. Кроме того отмечается, что Киев приобретает вооружение в три раза дороже, чем оно стоит на самом деле. «Украина платит непомерные средства за технику советской разработки», — пишет издание. Там сообщили, что в июне Украина получила тысячу снарядов 152-миллиметрового калибра, за что заплатила около трех тысяч долларов за каждый снаряд, в то время как Россия приобретает их в три раза дешевле. В марте 2023 года федеральный совет Швейцарии не одобрил ходатайство представителя от либералов Тьерри Буркарта о смягчении правил реэкспорта вооружений для передачи военной помощи на Украину. В настоящее время в стране действует запрет на реэкспорт. В сентябре национальный совет Швейцарии также отклонил инициативу, касающуюся реэкспорта своего оружия в страны, которые вовлечены в военные конфликты, включая Украину.

Киев приобрел боеприпасы у фирмы из Швейцарии в нарушение запрета на экспорт оружия. Об этом написало издание Defence One. «Две закупки швейцарских боеприпасов для Украины, похоже, нарушают <…> запрет на подобные поставки» — говорится в материале издания. Там добавили, что записи об импорте показывают, что боеприпасы были произведены швейцарской компанией SwissP Defense. Кроме того отмечается, что Киев приобретает вооружение в три раза дороже, чем оно стоит на самом деле. «Украина платит непомерные средства за технику советской разработки», — пишет издание. Там сообщили, что в июне Украина получила тысячу снарядов 152-миллиметрового калибра, за что заплатила около трех тысяч долларов за каждый снаряд, в то время как Россия приобретает их в три раза дешевле. В марте 2023 года федеральный совет Швейцарии не одобрил ходатайство представителя от либералов Тьерри Буркарта о смягчении правил реэкспорта вооружений для передачи военной помощи на Украину. В настоящее время в стране действует запрет на реэкспорт. В сентябре национальный совет Швейцарии также отклонил инициативу, касающуюся реэкспорта своего оружия в страны, которые вовлечены в военные конфликты, включая Украину.