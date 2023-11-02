Defence One: Швейцария нарушила запрет Женевы по экспорту оружия Украине

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Вооруженные силы Украины. stock, оружие, нато, винтовка, всу, stock
Боеприпасы, полученные Киевом, были произведены швейцарской компанией Фото:
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Киев приобрел боеприпасы у фирмы из Швейцарии в нарушение запрета на экспорт оружия. Об этом написало издание Defence One.

«Две закупки швейцарских боеприпасов для Украины, похоже, нарушают <…> запрет на подобные поставки» — говорится в материале издания. Там добавили, что записи об импорте показывают, что боеприпасы были произведены швейцарской компанией SwissP Defense. Кроме того отмечается, что Киев приобретает вооружение в три раза дороже, чем оно стоит на самом деле.

«Украина платит непомерные средства за технику советской разработки», — пишет издание. Там сообщили, что в июне Украина получила тысячу снарядов 152-миллиметрового калибра, за что заплатила около трех тысяч долларов за каждый снаряд, в то время как Россия приобретает их в три раза дешевле.

В марте 2023 года федеральный совет Швейцарии не одобрил ходатайство представителя от либералов Тьерри Буркарта о смягчении правил реэкспорта вооружений для передачи военной помощи на Украину. В настоящее время в стране действует запрет на реэкспорт. В сентябре национальный совет Швейцарии также отклонил инициативу, касающуюся реэкспорта своего оружия в страны, которые вовлечены в военные конфликты, включая Украину.

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Киев приобрел боеприпасы у фирмы из Швейцарии в нарушение запрета на экспорт оружия. Об этом написало издание Defence One. «Две закупки швейцарских боеприпасов для Украины, похоже, нарушают <…> запрет на подобные поставки» — говорится в материале издания. Там добавили, что записи об импорте показывают, что боеприпасы были произведены швейцарской компанией SwissP Defense. Кроме того отмечается, что Киев приобретает вооружение в три раза дороже, чем оно стоит на самом деле. «Украина платит непомерные средства за технику советской разработки», — пишет издание. Там сообщили, что в июне Украина получила тысячу снарядов 152-миллиметрового калибра, за что заплатила около трех тысяч долларов за каждый снаряд, в то время как Россия приобретает их в три раза дешевле. В марте 2023 года федеральный совет Швейцарии не одобрил ходатайство представителя от либералов Тьерри Буркарта о смягчении правил реэкспорта вооружений для передачи военной помощи на Украину. В настоящее время в стране действует запрет на реэкспорт. В сентябре национальный совет Швейцарии также отклонил инициативу, касающуюся реэкспорта своего оружия в страны, которые вовлечены в военные конфликты, включая Украину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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