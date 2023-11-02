В Тюменской области не могут поймать нарушителей запрета на использование дронов

02 ноября 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Запрет на использование квадрокоптеров в Тюменской области был введен 29 сентября 2023 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюменской области не нашли нарушителей запрета на использование гражданских беспилотников. Об этом URA.RU сообщили в Информационном центре правительства региона. 29 сентября 2023 года губернатор Тюменской области Александр Моор своим постановлением запретил запускать квадрокоптеры и другие БПЛА на территории региона. «С даты принятия постановления губернатора Тюменской области, предусматривающего установление запрета на использование БПЛА, информации о выявленных нарушителях нет», — сообщили URA.RU в ответ на запрос агентства. При этом, по данным источников URA.RU, квадрокоптеры продолжают активно использоваться в Тюменской области для видеосъемки свадеб и других мероприятий. «Запрет, введенный властями, никак не отразился на количестве заказов на видеосъемку выездных регистраций брака с квадрокоптера. Это весьма востребованная услуга. Поэтому заявок по-прежнему много. Иногда людям приходится отказывать, потому что нет свободных дат», — пояснил агентству один из организаторов видеосъемки с квадрокоптеров из Тюмени. Ранее агентство писало о том, что жители Тюменской области продолжают использовать квадрокоптеры для видеосъемки. Несмотря на то, что ранее глава региона Александр Моор своим постановлением запретил запускать в небо гражданские БПЛА. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюменской области не нашли нарушителей запрета на использование гражданских беспилотников. Об этом URA.RU сообщили в Информационном центре правительства региона. 29 сентября 2023 года губернатор Тюменской области Александр Моор своим постановлением запретил запускать квадрокоптеры и другие БПЛА на территории региона. «С даты принятия постановления губернатора Тюменской области, предусматривающего установление запрета на использование БПЛА, информации о выявленных нарушителях нет», — сообщили URA.RU в ответ на запрос агентства. При этом, по данным источников URA.RU, квадрокоптеры продолжают активно использоваться в Тюменской области для видеосъемки свадеб и других мероприятий. «Запрет, введенный властями, никак не отразился на количестве заказов на видеосъемку выездных регистраций брака с квадрокоптера. Это весьма востребованная услуга. Поэтому заявок по-прежнему много. Иногда людям приходится отказывать, потому что нет свободных дат», — пояснил агентству один из организаторов видеосъемки с квадрокоптеров из Тюмени. Ранее агентство писало о том, что жители Тюменской области продолжают использовать квадрокоптеры для видеосъемки. Несмотря на то, что ранее глава региона Александр Моор своим постановлением запретил запускать в небо гражданские БПЛА.