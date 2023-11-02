США ввели санкции против свердловских компаний

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Столица Казахстана Астана. Астана, американский флаг, флаг сша, флаг америки
В санкции попал «Машиностроительный холдинг» Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

НПО «Новатор», «Уралдомноремонт» и «Машиностроительный холдинг» (все из Екатеринбурга) попали под санкции США. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Минфина США.

«Включить в санкционный список «Уралдомноремонт», «Машиностроительный холдинг» и НПО «Новатор», — следуют из данных с сайта американского Минфина. Кроме того, санкции были наложены против нескольких российских банков.

Ранее США вводила санкции против «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК). До этого в санкционный список попадали топы компании.

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НПО «Новатор», «Уралдомноремонт» и «Машиностроительный холдинг» (все из Екатеринбурга) попали под санкции США. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Минфина США. «Включить в санкционный список «Уралдомноремонт», «Машиностроительный холдинг» и НПО «Новатор», — следуют из данных с сайта американского Минфина. Кроме того, санкции были наложены против нескольких российских банков. Ранее США вводила санкции против «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК). До этого в санкционный список попадали топы компании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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