США ввели санкции против свердловских компаний

В санкции попал «Машиностроительный холдинг»
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
НПО «Новатор», «Уралдомноремонт» и «Машиностроительный холдинг» (все из Екатеринбурга) попали под санкции США. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Минфина США.
«Включить в санкционный список «Уралдомноремонт», «Машиностроительный холдинг» и НПО «Новатор», — следуют из данных с сайта американского Минфина. Кроме того, санкции были наложены против нескольких российских банков.
Ранее США вводила санкции против «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК). До этого в санкционный список попадали топы компании.
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