В полицию Екатеринбурга нагрянула проверка из Москвы

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, полиция, мвд россии
Сроки проверки пока неизвестны Фото:

В УМВД по Екатеринбургу 2 ноября приехала московская проверка. Источники URA.RU в силовых структурах считают, что визит проверяющих связан с делом майора Рудольфа Габтрахманова, которого подозревают в краже и убийстве двух пенсионеров.

«В полицию Екатеринбурга внезапно нагрянула проверка из Москвы. Это связано с резонансным делом участкового, которого нашли мертвым на прошлых выходных», — пояснил один из собеседников агентства. По его данным, в ведомстве возможны увольнения.

Другой инсайдер заявил, что проверка может быть связана с нехваткой кадров в отделах полиции. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-центр МВД РФ, ответ ожидается. Ранее московские ревизоры приезжали с проверкой в УГИБДД по Свердловской области. Они выявили ряд недостатков в ведомстве.

На минувших выходных в Екатеринбурге нашли тела двух пожилых людей. Позднее был обнаружен труп майора Рудольфа Габтрахманова, который проводил осмотр в квартире стариков. По одной из версий, силовик считается главным подозреваемым в убийстве пожилых людей. Более подробно о громком деле — в сюжете URA.RU.

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В УМВД по Екатеринбургу 2 ноября приехала московская проверка. Источники URA.RU в силовых структурах считают, что визит проверяющих связан с делом майора Рудольфа Габтрахманова, которого подозревают в краже и убийстве двух пенсионеров. «В полицию Екатеринбурга внезапно нагрянула проверка из Москвы. Это связано с резонансным делом участкового, которого нашли мертвым на прошлых выходных», — пояснил один из собеседников агентства. По его данным, в ведомстве возможны увольнения. Другой инсайдер заявил, что проверка может быть связана с нехваткой кадров в отделах полиции. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-центр МВД РФ, ответ ожидается. Ранее московские ревизоры приезжали с проверкой в УГИБДД по Свердловской области. Они выявили ряд недостатков в ведомстве. На минувших выходных в Екатеринбурге нашли тела двух пожилых людей. Позднее был обнаружен труп майора Рудольфа Габтрахманова, который проводил осмотр в квартире стариков. По одной из версий, силовик считается главным подозреваемым в убийстве пожилых людей. Более подробно о громком деле — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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