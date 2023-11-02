В полицию Екатеринбурга нагрянула проверка из Москвы

02 ноября 2023 в 20:09 Размер текста - 17 +

Сроки проверки пока неизвестны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В УМВД по Екатеринбургу 2 ноября приехала московская проверка. Источники URA.RU в силовых структурах считают, что визит проверяющих связан с делом майора Рудольфа Габтрахманова, которого подозревают в краже и убийстве двух пенсионеров. «В полицию Екатеринбурга внезапно нагрянула проверка из Москвы. Это связано с резонансным делом участкового, которого нашли мертвым на прошлых выходных», — пояснил один из собеседников агентства. По его данным, в ведомстве возможны увольнения. Другой инсайдер заявил, что проверка может быть связана с нехваткой кадров в отделах полиции. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-центр МВД РФ, ответ ожидается. Ранее московские ревизоры приезжали с проверкой в УГИБДД по Свердловской области. Они выявили ряд недостатков в ведомстве. На минувших выходных в Екатеринбурге нашли тела двух пожилых людей. Позднее был обнаружен труп майора Рудольфа Габтрахманова, который проводил осмотр в квартире стариков. По одной из версий, силовик считается главным подозреваемым в убийстве пожилых людей. Более подробно о громком деле — в сюжете URA.RU.

В УМВД по Екатеринбургу 2 ноября приехала московская проверка. Источники URA.RU в силовых структурах считают, что визит проверяющих связан с делом майора Рудольфа Габтрахманова, которого подозревают в краже и убийстве двух пенсионеров. «В полицию Екатеринбурга внезапно нагрянула проверка из Москвы. Это связано с резонансным делом участкового, которого нашли мертвым на прошлых выходных», — пояснил один из собеседников агентства. По его данным, в ведомстве возможны увольнения. Другой инсайдер заявил, что проверка может быть связана с нехваткой кадров в отделах полиции. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-центр МВД РФ, ответ ожидается. Ранее московские ревизоры приезжали с проверкой в УГИБДД по Свердловской области. Они выявили ряд недостатков в ведомстве. На минувших выходных в Екатеринбурге нашли тела двух пожилых людей. Позднее был обнаружен труп майора Рудольфа Габтрахманова, который проводил осмотр в квартире стариков. По одной из версий, силовик считается главным подозреваемым в убийстве пожилых людей. Более подробно о громком деле — в сюжете URA.RU.