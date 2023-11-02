Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в Перми

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В Перми ликвидировано открытое горение, заявили в МЧС (архивное фото) Фото:
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В Перми произошел взрыв

Силами специалистов МЧС России ликвидировано открытое горение на месте пожара в Перми. Об этом рассказали в ведомстве.

«В Перми огнеборцы МЧС ликвидировали открытое горение», — сообщается в telegram-канале ведомства. Там добавили, что на месте происшествия продолжают свою работу 54 специалиста и 15 единиц техники. Сейчас происходит разборка конструкций и дополнительная проливка места возгорания.

В Перми произошел мощный взрыв. В результате чего возник крупный пожар.

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Силами специалистов МЧС России ликвидировано открытое горение на месте пожара в Перми. Об этом рассказали в ведомстве. «В Перми огнеборцы МЧС ликвидировали открытое горение», — сообщается в telegram-канале ведомства. Там добавили, что на месте происшествия продолжают свою работу 54 специалиста и 15 единиц техники. Сейчас происходит разборка конструкций и дополнительная проливка места возгорания. В Перми произошел мощный взрыв. В результате чего возник крупный пожар.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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