Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в Перми

02 ноября 2023 в 22:19 Размер текста - 17 +

В Перми ликвидировано открытое горение, заявили в МЧС (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета В Перми произошел взрыв Силами специалистов МЧС России ликвидировано открытое горение на месте пожара в Перми. Об этом рассказали в ведомстве. «В Перми огнеборцы МЧС ликвидировали открытое горение», — сообщается в telegram-канале ведомства. Там добавили, что на месте происшествия продолжают свою работу 54 специалиста и 15 единиц техники. Сейчас происходит разборка конструкций и дополнительная проливка места возгорания. В Перми произошел мощный взрыв. В результате чего возник крупный пожар.

Силами специалистов МЧС России ликвидировано открытое горение на месте пожара в Перми. Об этом рассказали в ведомстве. «В Перми огнеборцы МЧС ликвидировали открытое горение», — сообщается в telegram-канале ведомства. Там добавили, что на месте происшествия продолжают свою работу 54 специалиста и 15 единиц техники. Сейчас происходит разборка конструкций и дополнительная проливка места возгорания. В Перми произошел мощный взрыв. В результате чего возник крупный пожар.