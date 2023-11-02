Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в Перми

В Перми ликвидировано открытое горение, заявили в МЧС (архивное фото)
новость из сюжетаВ Перми произошел взрыв
Силами специалистов МЧС России ликвидировано открытое горение на месте пожара в Перми. Об этом рассказали в ведомстве.
«В Перми огнеборцы МЧС ликвидировали открытое горение», —
В Перми произошел мощный взрыв. В результате чего возник крупный пожар.
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