Спасатели рассказали о дальнейших действиях на месте ЧП в Перми

Сотрудники МЧС ликвидируют последствия серьезного пожара в промышленной зоне в Осенцах под Пермью. Сейчас спасатели проливают тлеющие конструкции. Причины ЧП выясняют дознаватели, которые прибыли на место происшествия.
«Проводится осмотр места происшествия. Также происходит опрос очевидцев и свидетелей, производится фотофиксация места происшествия», — рассказал на месте ЧП корреспонденту URA.RU дознаватель отделения госпожнадзора ГУ МЧС по Пермскому краю Разиф Исмакаев.
Пожар на территории Осенцовского промышленного узла произошел вечером 2 ноября. Очевидцы сообщили о столбе черного дыма, на место происшествия выехали пожарные расчеты. На данный момент пожар ликвидирован, пострадавших в результате ЧП нет. Предварительно установлено, что горели цистерны с нефтепродуктами. Их владельца сейчас опрашивают дознаватели.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.