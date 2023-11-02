Спасатели рассказали о дальнейших действиях на месте ЧП в Перми

02 ноября 2023 в 23:24 Размер текста - 17 +

На месте пожара работают дознаватели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники МЧС ликвидируют последствия серьезного пожара в промышленной зоне в Осенцах под Пермью. Сейчас спасатели проливают тлеющие конструкции. Причины ЧП выясняют дознаватели, которые прибыли на место происшествия. «Проводится осмотр места происшествия. Также происходит опрос очевидцев и свидетелей, производится фотофиксация места происшествия», — рассказал на месте ЧП корреспонденту URA.RU дознаватель отделения госпожнадзора ГУ МЧС по Пермскому краю Разиф Исмакаев. Пожар на территории Осенцовского промышленного узла произошел вечером 2 ноября. Очевидцы сообщили о столбе черного дыма, на место происшествия выехали пожарные расчеты. На данный момент пожар ликвидирован, пострадавших в результате ЧП нет. Предварительно установлено, что горели цистерны с нефтепродуктами. Их владельца сейчас опрашивают дознаватели.

Сотрудники МЧС ликвидируют последствия серьезного пожара в промышленной зоне в Осенцах под Пермью. Сейчас спасатели проливают тлеющие конструкции. Причины ЧП выясняют дознаватели, которые прибыли на место происшествия. «Проводится осмотр места происшествия. Также происходит опрос очевидцев и свидетелей, производится фотофиксация места происшествия», — рассказал на месте ЧП корреспонденту URA.RU дознаватель отделения госпожнадзора ГУ МЧС по Пермскому краю Разиф Исмакаев. Пожар на территории Осенцовского промышленного узла произошел вечером 2 ноября. Очевидцы сообщили о столбе черного дыма, на место происшествия выехали пожарные расчеты. На данный момент пожар ликвидирован, пострадавших в результате ЧП нет. Предварительно установлено, что горели цистерны с нефтепродуктами. Их владельца сейчас опрашивают дознаватели.