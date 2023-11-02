Спасатели рассказали о дальнейших действиях на месте ЧП в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в промзоне на Троицком тракте. Челябинск, мчс, дым, пожар, чп, огонь, чс
На месте пожара работают дознаватели Фото:

Сотрудники МЧС ликвидируют последствия серьезного пожара в промышленной зоне в Осенцах под Пермью. Сейчас спасатели проливают тлеющие конструкции. Причины ЧП выясняют дознаватели, которые прибыли на место происшествия.

«Проводится осмотр места происшествия. Также происходит опрос очевидцев и свидетелей, производится фотофиксация места происшествия», — рассказал на месте ЧП корреспонденту URA.RU дознаватель отделения госпожнадзора ГУ МЧС по Пермскому краю Разиф Исмакаев.

Пожар на территории Осенцовского промышленного узла произошел вечером 2 ноября. Очевидцы сообщили о столбе черного дыма, на место происшествия выехали пожарные расчеты. На данный момент пожар ликвидирован, пострадавших в результате ЧП нет. Предварительно установлено, что горели цистерны с нефтепродуктами. Их владельца сейчас опрашивают дознаватели.

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Сотрудники МЧС ликвидируют последствия серьезного пожара в промышленной зоне в Осенцах под Пермью. Сейчас спасатели проливают тлеющие конструкции. Причины ЧП выясняют дознаватели, которые прибыли на место происшествия. «Проводится осмотр места происшествия. Также происходит опрос очевидцев и свидетелей, производится фотофиксация места происшествия», — рассказал на месте ЧП корреспонденту URA.RU дознаватель отделения госпожнадзора ГУ МЧС по Пермскому краю Разиф Исмакаев. Пожар на территории Осенцовского промышленного узла произошел вечером 2 ноября. Очевидцы сообщили о столбе черного дыма, на место происшествия выехали пожарные расчеты. На данный момент пожар ликвидирован, пострадавших в результате ЧП нет. Предварительно установлено, что горели цистерны с нефтепродуктами. Их владельца сейчас опрашивают дознаватели.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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