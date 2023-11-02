Владелец имущества, сгоревшего во время ЧП в Перми, дал первые комментарии

03 ноября 2023 в 00:01 Размер текста - 17 +

В результате пожара под Пермью были уничтожены 100 канистр с горючими веществами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Перми произошел взрыв В результате серьезного пожара в промышленной зоне в Осенцах под Пермью был нанесен ущерб на сумму около шести миллионов рублей. Об этом на месте ЧП URA.RU рассказал владелец сгоревшего имущества. «Я арендую тут помещения. Занимаемся производством сырья для лакокрасочных изделий, которое затем продаем. Неожиданно загорелись мои бочки с готовой продукцией в количестве 100 штук, которые стояли на улице. Ущерб предварительно оцениваю в шесть миллионов рублей. Я на данный момент нахожусь в шоке, но хочу выяснить, в чем причина пожара», — пояснил на месте корреспонденту URA.RU предприниматель, представившийся Артемом. Предпринимателя уже опросили пожарные дознаватели. Они работают на месте ЧП, выясняя причины пожара. Он произошел вечером, 2 ноября, на территории промышленной зоны в Осенцах под Пермью. Очевидцы сообщили о столбе черного дыма, на место происшествия выехали сотрудники МЧС. Пожар был ликвидирован, в результате него никто не погиб и не пострадал.

В результате серьезного пожара в промышленной зоне в Осенцах под Пермью был нанесен ущерб на сумму около шести миллионов рублей. Об этом на месте ЧП URA.RU рассказал владелец сгоревшего имущества. «Я арендую тут помещения. Занимаемся производством сырья для лакокрасочных изделий, которое затем продаем. Неожиданно загорелись мои бочки с готовой продукцией в количестве 100 штук, которые стояли на улице. Ущерб предварительно оцениваю в шесть миллионов рублей. Я на данный момент нахожусь в шоке, но хочу выяснить, в чем причина пожара», — пояснил на месте корреспонденту URA.RU предприниматель, представившийся Артемом. Предпринимателя уже опросили пожарные дознаватели. Они работают на месте ЧП, выясняя причины пожара. Он произошел вечером, 2 ноября, на территории промышленной зоны в Осенцах под Пермью. Очевидцы сообщили о столбе черного дыма, на место происшествия выехали сотрудники МЧС. Пожар был ликвидирован, в результате него никто не погиб и не пострадал.