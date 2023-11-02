В Перми прогремел взрыв: что известно к этому часу

В Перми прогремел взрыв в районе Осенцовского промышленного узла
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В Перми пожарные потушили огонь после взрыва (архивное фото) Фото:

В Перми произошел крупный взрыв вечером 2 ноября в районе Осенцовского промышленного узла. URA.RU передает, что известно о происшествии на данный момент.

  • Представители МЧС России сообщили в Telegram о том, что в 18 часов 48 минут 2 ноября поступило сообщение о пожаре в Перми на улице Промышленная.
  • Пожар тушили 65 человек личного состава и 16 единиц техники. Горела емкость с горючей жидкостью на открытой территории, существовала угроза распространения огня на ангары, расположенные в непосредственной близости.
  • По данным представителей МЧС, пожар локализован в 21 час 41 минуту. Открытый огонь потушен в 21 час 51 минуту. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. В результате пожара погибших и травмированных нет.
  • Появились первые фотографии с пожара в районе Осенцовского промышленного узла.
  • Пожар в Перми произошел на улице Промышленная, 110/2. В этом районе находятся различные производственные корпуса и склады. Так же рядом расположены помещения Государственного центра Агрохимической службы. Жилые дома отделены от зоны ЧП дорогой.

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В Перми произошел крупный взрыв вечером 2 ноября в районе Осенцовского промышленного узла. URA.RU передает, что известно о происшествии на данный момент.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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