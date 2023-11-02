В Перми прогремел взрыв: что известно к этому часу

В Перми пожарные потушили огонь после взрыва (архивное фото)
В Перми произошел крупный взрыв вечером 2 ноября в районе Осенцовского промышленного узла. URA.RU передает, что известно о происшествии на данный момент.
- Представители МЧС России сообщили в Telegram о том, что в 18 часов 48 минут 2 ноября поступило сообщение о пожаре в Перми на улице Промышленная.
- Пожар тушили 65 человек личного состава и 16 единиц техники. Горела емкость с горючей жидкостью на открытой территории, существовала угроза распространения огня на ангары, расположенные в непосредственной близости.
- По данным представителей МЧС, пожар локализован в 21 час 41 минуту. Открытый огонь потушен в 21 час 51 минуту. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. В результате пожара погибших и травмированных нет.
- Появились первые фотографии с пожара в районе Осенцовского промышленного узла.
- Пожар в Перми произошел на улице Промышленная, 110/2. В этом районе находятся различные производственные корпуса и склады. Так же рядом расположены помещения Государственного центра Агрохимической службы. Жилые дома отделены от зоны ЧП дорогой.
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