РВ: РФ уничтожила командира спецназа ВСУ, участвовавшего в карательных операциях

03 ноября 2023 в 04:43 Размер текста - 17 +

Армия России ликвидировала украинского командира Кудабекова Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия России уничтожила командира украинского спецназа Андрея Кудабекова. Об этом сообщают военкоры. «Армией России уничтожен командир украинского спецназа. Ликвидированный на фронте Андрей Кудабеков ранее был командиром нацистского батальона особого назначения. Активный участник Майдана, ветеран карательной операции в Донбассе», — пишет telegram-канал « Операция Z: Военкоры Русской Весны» . Отмечается, что до начала СВО Кудабеков работал в ЧВК в Африке. Позже он вернулся на Украину и создал там свое подразделение. Ранее сообщалось, что российские войска остановили контрнаступление ВСУ и начали атаковать на разных направлениях. Неудачные решения украинского командования послужили созданию такой ситуации.

Армия России уничтожила командира украинского спецназа Андрея Кудабекова. Об этом сообщают военкоры. «Армией России уничтожен командир украинского спецназа. Ликвидированный на фронте Андрей Кудабеков ранее был командиром нацистского батальона особого назначения. Активный участник Майдана, ветеран карательной операции в Донбассе», — пишет telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что до начала СВО Кудабеков работал в ЧВК в Африке. Позже он вернулся на Украину и создал там свое подразделение. Ранее сообщалось, что российские войска остановили контрнаступление ВСУ и начали атаковать на разных направлениях. Неудачные решения украинского командования послужили созданию такой ситуации.