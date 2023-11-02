02 ноября 2023

Al-Jarida: «Хезболла» пригрозила мобилизацией, если США не остановят бои в Газе

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«Хезболла» поставила ультиматум США Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Ливанская группировка «Хезболла» пригрозила объявлением всеобщей мобилизации, если США не остановят военные действия в секторе Газа. Об этом сообщают иранские дипломатические источники.

«Крайний срок, когда должно быть выполнено требование „Хезболлы“ — 3 ноября», — пишет кувейтская газета Al-Jarida. Уточняется, что в этот день будет выступление лидера группировки Хасана Насраллы, и если прекращения огня не будет, то он объявит всеобщую мобилизацию и начнет военные операции против Израиля.

Вооруженный конфликт между сектором Газа и Израилем начался 7 октября. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у США пока нет планов размещать свои войска в Израиле.

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Ливанская группировка «Хезболла» пригрозила объявлением всеобщей мобилизации, если США не остановят военные действия в секторе Газа. Об этом сообщают иранские дипломатические источники. «Крайний срок, когда должно быть выполнено требование „Хезболлы“ — 3 ноября», — пишет кувейтская газета Al-Jarida. Уточняется, что в этот день будет выступление лидера группировки Хасана Насраллы, и если прекращения огня не будет, то он объявит всеобщую мобилизацию и начнет военные операции против Израиля. Вооруженный конфликт между сектором Газа и Израилем начался 7 октября. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у США пока нет планов размещать свои войска в Израиле.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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