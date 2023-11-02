Al-Jarida: «Хезболла» пригрозила мобилизацией, если США не остановят бои в Газе

Ливанская группировка «Хезболла» пригрозила объявлением всеобщей мобилизации, если США не остановят военные действия в секторе Газа. Об этом сообщают иранские дипломатические источники.
«Крайний срок, когда должно быть выполнено требование „Хезболлы“ — 3 ноября», — пишет кувейтская газета Al-Jarida. Уточняется, что в этот день будет выступление лидера группировки Хасана Насраллы, и если прекращения огня не будет, то он объявит всеобщую мобилизацию и начнет военные операции против Израиля.
Вооруженный конфликт между сектором Газа и Израилем начался 7 октября. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у США пока нет планов размещать свои войска в Израиле.
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