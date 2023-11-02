02 ноября 2023

Экс-главврач курганской больницы Красовский выиграл суд у депздрава

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, поликлиника, бсмп, медицина, больница, машина скорой медицинской помощи
Николай Красовский в суде отменил приказы депздрава об увольнении Фото:

Шумихинский районный суд частично удовлетворил иск бывшего главврача межрайонной больницы №4 Николая Красовского к департаменту здравоохранения Курганской области из-за увольнения. Приказы о применении дисциплинарных взысканий и об увольнении отменены, сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

«Приказы о применении дисциплинарных взысканий и об увольнении отменены. Изменена формулировка основания для увольнения на расторжение трудового договора по инициативе работника», — сообщили в пресс-службе суда. Мотивированное решение суда по иску Красовского будет вынесено 9 ноября.

В департаменте здравоохранения Курганской области сообщили, что в ходе судебного разбирательства 2 ноября Николай Красовский от восстановления в должности главного врача отказался. «В связи с чем его требования о признании незаконными приказов о дисциплинарных взысканиях оставлены департаментом здравоохранения на усмотрение суда. Во взыскании компенсации Н.И. Красовскому отказано», — говорится в сообщении ведомства. По данным источника URA.RU, Красовский не собирался восстанавливаться в должности, цель его обращения в суд — отмена дисциплинарных взысканий, на основании которых его уволили.

Ранее URA.RU писало, что Николая Красовского уволили с должности главврача в июле 2023 года из-за нарушений в деятельности больницы. После обращения коллектива больницы к министру здравоохранения и. о. главврача была назначена замглавврача Жанна Красовская. В сентябре 2023 года Межрайонную больницу №4 возглавила Ирина Носкова.

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Шумихинский районный суд частично удовлетворил иск бывшего главврача межрайонной больницы №4 Николая Красовского к департаменту здравоохранения Курганской области из-за увольнения. Приказы о применении дисциплинарных взысканий и об увольнении отменены, сообщили URA.RU в пресс-службе суда. «Приказы о применении дисциплинарных взысканий и об увольнении отменены. Изменена формулировка основания для увольнения на расторжение трудового договора по инициативе работника», — сообщили в пресс-службе суда. Мотивированное решение суда по иску Красовского будет вынесено 9 ноября. В департаменте здравоохранения Курганской области сообщили, что в ходе судебного разбирательства 2 ноября Николай Красовский от восстановления в должности главного врача отказался. «В связи с чем его требования о признании незаконными приказов о дисциплинарных взысканиях оставлены департаментом здравоохранения на усмотрение суда. Во взыскании компенсации Н.И. Красовскому отказано», — говорится в сообщении ведомства. По данным источника URA.RU, Красовский не собирался восстанавливаться в должности, цель его обращения в суд — отмена дисциплинарных взысканий, на основании которых его уволили. Ранее URA.RU писало, что Николая Красовского уволили с должности главврача в июле 2023 года из-за нарушений в деятельности больницы. После обращения коллектива больницы к министру здравоохранения и. о. главврача была назначена замглавврача Жанна Красовская. В сентябре 2023 года Межрайонную больницу №4 возглавила Ирина Носкова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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