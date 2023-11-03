Москвичи нашли несостыковки в деле скончавшегося свердловского майора

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие нового опорного пункта Отдела полиции № 4 в микрорайоне Академический. Екатеринбург, погоны, полиция, охрана правопорядка, правоохранительные органы, майор полиции
Увольнений в гарнизоне не будет, считает инсайдер Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге нашли мертвыми двух пенсионеров

Московская проверка, которая работает в полиции Екатеринбурга, вскрыла несостыковки в деле скончавшегося майора Рудольфа Габтрахманова, являющегося подозреваемым в убийстве двух пенсионеров. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

Новость по теме
На ноже с места убийства екатеринбургских пенсионеров найдена ДНК полицейского

Габтрахманова нашли мертвым 28 октября в доме №50 на Базовом переулке. До этого участковый осматривал квартиру двух пенсионеров, трупы которых обнаружили в тот же день. По одной из версий, полицейский мог быть причастен к их убийству и краже нескольких миллионов рублей. Дело признали сложным и передали лучшим следователям Свердловской области.

О визите московских ревизоров с проверкой в УМВД по Екатеринбургу URA.RU писало ранее. По словам собеседника агентства, проверяющие работают и в свердловском главке. «Однако особое внимание уделено ОВД №2, где и работал Габтрахманов. В его деле проверяющие нашли много несостыковок», — поделился инсайдер.

Источник агентства заявлял, что городской полиции грозят увольнения, однако другой собеседник сказал, что этого не будет. В пресс-центр МВД России направлен запрос. Когда ответ поступит, новость будет обновлена.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Московская проверка, которая работает в полиции Екатеринбурга, вскрыла несостыковки в деле скончавшегося майора Рудольфа Габтрахманова, являющегося подозреваемым в убийстве двух пенсионеров. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. Габтрахманова нашли мертвым 28 октября в доме №50 на Базовом переулке. До этого участковый осматривал квартиру двух пенсионеров, трупы которых обнаружили в тот же день. По одной из версий, полицейский мог быть причастен к их убийству и краже нескольких миллионов рублей. Дело признали сложным и передали лучшим следователям Свердловской области. О визите московских ревизоров с проверкой в УМВД по Екатеринбургу URA.RU писало ранее. По словам собеседника агентства, проверяющие работают и в свердловском главке. «Однако особое внимание уделено ОВД №2, где и работал Габтрахманов. В его деле проверяющие нашли много несостыковок», — поделился инсайдер. Источник агентства заявлял, что городской полиции грозят увольнения, однако другой собеседник сказал, что этого не будет. В пресс-центр МВД России направлен запрос. Когда ответ поступит, новость будет обновлена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...