Москвичи нашли несостыковки в деле скончавшегося свердловского майора

03 ноября 2023 в 12:24 Размер текста - 17 +

Увольнений в гарнизоне не будет, считает инсайдер Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге нашли мертвыми двух пенсионеров Московская проверка, которая работает в полиции Екатеринбурга, вскрыла несостыковки в деле скончавшегося майора Рудольфа Габтрахманова, являющегося подозреваемым в убийстве двух пенсионеров. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. Новость по теме На ноже с места убийства екатеринбургских пенсионеров найдена ДНК полицейского Габтрахманова нашли мертвым 28 октября в доме №50 на Базовом переулке. До этого участковый осматривал квартиру двух пенсионеров, трупы которых обнаружили в тот же день. По одной из версий, полицейский мог быть причастен к их убийству и краже нескольких миллионов рублей. Дело признали сложным и передали лучшим следователям Свердловской области. О визите московских ревизоров с проверкой в УМВД по Екатеринбургу URA.RU писало ранее. По словам собеседника агентства, проверяющие работают и в свердловском главке. «Однако особое внимание уделено ОВД №2, где и работал Габтрахманов. В его деле проверяющие нашли много несостыковок», — поделился инсайдер. Источник агентства заявлял, что городской полиции грозят увольнения, однако другой собеседник сказал, что этого не будет. В пресс-центр МВД России направлен запрос. Когда ответ поступит, новость будет обновлена.

Московская проверка, которая работает в полиции Екатеринбурга, вскрыла несостыковки в деле скончавшегося майора Рудольфа Габтрахманова, являющегося подозреваемым в убийстве двух пенсионеров. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. Габтрахманова нашли мертвым 28 октября в доме №50 на Базовом переулке. До этого участковый осматривал квартиру двух пенсионеров, трупы которых обнаружили в тот же день. По одной из версий, полицейский мог быть причастен к их убийству и краже нескольких миллионов рублей. Дело признали сложным и передали лучшим следователям Свердловской области. О визите московских ревизоров с проверкой в УМВД по Екатеринбургу URA.RU писало ранее. По словам собеседника агентства, проверяющие работают и в свердловском главке. «Однако особое внимание уделено ОВД №2, где и работал Габтрахманов. В его деле проверяющие нашли много несостыковок», — поделился инсайдер. Источник агентства заявлял, что городской полиции грозят увольнения, однако другой собеседник сказал, что этого не будет. В пресс-центр МВД России направлен запрос. Когда ответ поступит, новость будет обновлена.