Источник назвал версии крупного пожара, произошедшего в промышленной зоне в Перми

Пожар в промышленной зоне в Перми мог возникнуть из-за короткого замыкания

03 ноября 2023 в 12:24 Размер текста - 17 +

Причиной ЧП могло стать неосторожное обращение с огнем Фото: Ночные новости Крупный пожар, произошедший на улице Промышленной, 110 в Перми мог возникнуть из-за короткого замыкания, либо неосторожного обращения с огнем. Такие версии корреспонденту URA.RU на месте ЧП озвучил источник, который сейчас устанавливает обстоятельства случившегося. «Пока две версии [возникновения пожара]: короткое замыкание или неосторожное обращение с огнем», — пояснил источник URA.RU. По его словам, предварительной установлено, что загорелись в бочки, в которых находились компоненты для производства лакокрасочных изделий. В ГУ МЧС по Пермскому краю о причинах пожара пока не сообщают, отмечая, что сейчас они устанавливаются дознавателями ведомства. Пожар в промышленной зоне Осенцы возник вечером 2 ноября. Огонь охватил несколько цистерн с горючим материалом, а также промышленный ангар. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. По информации регионального управления МЧС, погибших и пострадавших в результате произошедшего, нет. Собственник имущества, уничтоженного огнем, оценил ущерб в шесть миллионов рублей.

Крупный пожар, произошедший на улице Промышленной, 110 в Перми мог возникнуть из-за короткого замыкания, либо неосторожного обращения с огнем. Такие версии корреспонденту URA.RU на месте ЧП озвучил источник, который сейчас устанавливает обстоятельства случившегося. «Пока две версии [возникновения пожара]: короткое замыкание или неосторожное обращение с огнем», — пояснил источник URA.RU. По его словам, предварительной установлено, что загорелись в бочки, в которых находились компоненты для производства лакокрасочных изделий. В ГУ МЧС по Пермскому краю о причинах пожара пока не сообщают, отмечая, что сейчас они устанавливаются дознавателями ведомства. Пожар в промышленной зоне Осенцы возник вечером 2 ноября. Огонь охватил несколько цистерн с горючим материалом, а также промышленный ангар. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. По информации регионального управления МЧС, погибших и пострадавших в результате произошедшего, нет. Собственник имущества, уничтоженного огнем, оценил ущерб в шесть миллионов рублей.