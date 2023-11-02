02 ноября 2023

Источник назвал версии крупного пожара, произошедшего в промышленной зоне в Перми

Пожар в промышленной зоне в Перми мог возникнуть из-за короткого замыкания
© Служба новостей «URA.RU»
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Крупный пожар завод на Эльмаше Екатеринбург
Причиной ЧП могло стать неосторожное обращение с огнем Фото:

Крупный пожар, произошедший на улице Промышленной, 110 в Перми мог возникнуть из-за короткого замыкания, либо неосторожного обращения с огнем. Такие версии корреспонденту URA.RU на месте ЧП озвучил источник, который сейчас устанавливает обстоятельства случившегося.

«Пока две версии [возникновения пожара]: короткое замыкание или неосторожное обращение с огнем», — пояснил источник URA.RU. По его словам, предварительной установлено, что загорелись в бочки, в которых находились компоненты для производства лакокрасочных изделий.

В ГУ МЧС по Пермскому краю о причинах пожара пока не сообщают, отмечая, что сейчас они устанавливаются дознавателями ведомства. Пожар в промышленной зоне Осенцы возник вечером 2 ноября. Огонь охватил несколько цистерн с горючим материалом, а также промышленный ангар. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. По информации регионального управления МЧС, погибших и пострадавших в результате произошедшего, нет. Собственник имущества, уничтоженного огнем, оценил ущерб в шесть миллионов рублей.

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Крупный пожар, произошедший на улице Промышленной, 110 в Перми мог возникнуть из-за короткого замыкания, либо неосторожного обращения с огнем. Такие версии корреспонденту URA.RU на месте ЧП озвучил источник, который сейчас устанавливает обстоятельства случившегося. «Пока две версии [возникновения пожара]: короткое замыкание или неосторожное обращение с огнем», — пояснил источник URA.RU. По его словам, предварительной установлено, что загорелись в бочки, в которых находились компоненты для производства лакокрасочных изделий. В ГУ МЧС по Пермскому краю о причинах пожара пока не сообщают, отмечая, что сейчас они устанавливаются дознавателями ведомства. Пожар в промышленной зоне Осенцы возник вечером 2 ноября. Огонь охватил несколько цистерн с горючим материалом, а также промышленный ангар. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. По информации регионального управления МЧС, погибших и пострадавших в результате произошедшего, нет. Собственник имущества, уничтоженного огнем, оценил ущерб в шесть миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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