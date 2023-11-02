В Тюменской области введут штрафы за использование квадрокоптеров

03 ноября 2023 в 13:22 Размер текста - 17 +

В Тюменской области хотят ввести систему штрафов за использование беспилотников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюменской области начнут штрафовать за нарушение запрета на использование гражданских БПЛА. Об этом URA.RU сообщили в Информационном центре правительства региона. Для физических лиц размер штрафа может составить до 2 тысяч рублей, для юридических — до 120 тысяч рублей. «В настоящее время разрабатывается проект закона Тюменской области „О внесении изменений в Кодекс Тюменской области об административной ответственности“, который предусматривает, кто будет контролировать соблюдение установленного запрета, а также размеры штрафов за нарушение запрета. Проектом предусмотрены следующие штрафы: на физических лиц — до 2 тысяч рублей, на юридических лиц — до 120 тысяч рублей», — указано в сообщении Инфоцентра. Ранее агентство писало о том, что 29 сентября 2023 года губернатор Тюменской области Александр Моор своим постановлением запретил запускать квадрокоптеры и другие гражданские БПЛА. При этом, по информации URA.RU, жители региона продолжают активно пользоваться квадрокоптерами в коммерческих целях.

В Тюменской области начнут штрафовать за нарушение запрета на использование гражданских БПЛА. Об этом URA.RU сообщили в Информационном центре правительства региона. Для физических лиц размер штрафа может составить до 2 тысяч рублей, для юридических — до 120 тысяч рублей. «В настоящее время разрабатывается проект закона Тюменской области „О внесении изменений в Кодекс Тюменской области об административной ответственности“, который предусматривает, кто будет контролировать соблюдение установленного запрета, а также размеры штрафов за нарушение запрета. Проектом предусмотрены следующие штрафы: на физических лиц — до 2 тысяч рублей, на юридических лиц — до 120 тысяч рублей», — указано в сообщении Инфоцентра. Ранее агентство писало о том, что 29 сентября 2023 года губернатор Тюменской области Александр Моор своим постановлением запретил запускать квадрокоптеры и другие гражданские БПЛА. При этом, по информации URA.RU, жители региона продолжают активно пользоваться квадрокоптерами в коммерческих целях.