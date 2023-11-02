02 ноября 2023

В Тюменской области введут штрафы за использование квадрокоптеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Практические занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами, БПЛА. Челябинск , квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
В Тюменской области хотят ввести систему штрафов за использование беспилотников Фото:

В Тюменской области начнут штрафовать за нарушение запрета на использование гражданских БПЛА. Об этом URA.RU сообщили в Информационном центре правительства региона. Для физических лиц размер штрафа может составить до 2 тысяч рублей, для юридических — до 120 тысяч рублей.

«В настоящее время разрабатывается проект закона Тюменской области „О внесении изменений в Кодекс Тюменской области об административной ответственности“, который предусматривает, кто будет контролировать соблюдение установленного запрета, а также размеры штрафов за нарушение запрета. Проектом предусмотрены следующие штрафы: на физических лиц — до 2 тысяч рублей, на юридических лиц — до 120 тысяч рублей», — указано в сообщении Инфоцентра.

Ранее агентство писало о том, что 29 сентября 2023 года губернатор Тюменской области Александр Моор своим постановлением запретил запускать квадрокоптеры и другие гражданские БПЛА. При этом, по информации URA.RU, жители региона продолжают активно пользоваться квадрокоптерами в коммерческих целях.

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В Тюменской области начнут штрафовать за нарушение запрета на использование гражданских БПЛА. Об этом URA.RU сообщили в Информационном центре правительства региона. Для физических лиц размер штрафа может составить до 2 тысяч рублей, для юридических — до 120 тысяч рублей. «В настоящее время разрабатывается проект закона Тюменской области „О внесении изменений в Кодекс Тюменской области об административной ответственности“, который предусматривает, кто будет контролировать соблюдение установленного запрета, а также размеры штрафов за нарушение запрета. Проектом предусмотрены следующие штрафы: на физических лиц — до 2 тысяч рублей, на юридических лиц — до 120 тысяч рублей», — указано в сообщении Инфоцентра. Ранее агентство писало о том, что 29 сентября 2023 года губернатор Тюменской области Александр Моор своим постановлением запретил запускать квадрокоптеры и другие гражданские БПЛА. При этом, по информации URA.RU, жители региона продолжают активно пользоваться квадрокоптерами в коммерческих целях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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