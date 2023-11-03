NBC: ХАМАС готов обменяться всеми пленными с Израилем

Руководство палестинского движения ХАМАС заявило о готовности обменяться с Израилем всеми пленными. Об этом со ссылкой на члена политбюро группировки Гази Хамада написали в NBC.
«Мы хотим, чтобы наши пленные вернулись домой. Поэтому я думаю, что сейчас мы готовы к полному компромиссу, к заключению сделки, чтобы принять всех заложников, как военных, так и гражданских», —
Хамад призвал Иерусалим подписать соглашение, согласно которому, ХАМАС будет готово отпустить всех заложников. Взамен израильская армия (ЦАХАЛ) должна будет освободить всех находящихся в плену палестинцев.
Конфликт Израиля и ХАМАСа обострился 7 октября, когда палестинские боевики вторглись в еврейское государство. За время военных действий группировка взяла в плен сотни иностранных граждан.
Недавно стало известно о списках иностранцев, которых выпустят из плена. Позже выяснилось, что ХАМАС готовы отпустить 621 человека.
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