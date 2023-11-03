NBC: ХАМАС готов обменяться всеми пленными с Израилем 03 ноября 2023 в 13:22 Размер текста - 17 + ХАМАС намерен обменяться всеми пленными с Израилем Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Руководство палестинского движения ХАМАС заявило о готовности обменяться с Израилем всеми пленными. Об этом со ссылкой на члена политбюро группировки Гази Хамада написали в NBC. «Мы хотим, чтобы наши пленные вернулись домой. Поэтому я думаю, что сейчас мы готовы к полному компромиссу, к заключению сделки, чтобы принять всех заложников, как военных, так и гражданских», — заявил Гази Хамад. Хамад призвал Иерусалим подписать соглашение, согласно которому, ХАМАС будет готово отпустить всех заложников. Взамен израильская армия (ЦАХАЛ) должна будет освободить всех находящихся в плену палестинцев. Конфликт Израиля и ХАМАСа обострился 7 октября, когда палестинские боевики вторглись в еврейское государство. За время военных действий группировка взяла в плен сотни иностранных граждан. Недавно стало известно о списках иностранцев, которых выпустят из плена. Позже выяснилось, что ХАМАС готовы отпустить 621 человека. Руководство палестинского движения ХАМАС заявило о готовности обменяться с Израилем всеми пленными. Об этом со ссылкой на члена политбюро группировки Гази Хамада написали в NBC. «Мы хотим, чтобы наши пленные вернулись домой. Поэтому я думаю, что сейчас мы готовы к полному компромиссу, к заключению сделки, чтобы принять всех заложников, как военных, так и гражданских», — заявил Гази Хамад. Хамад призвал Иерусалим подписать соглашение, согласно которому, ХАМАС будет готово отпустить всех заложников. Взамен израильская армия (ЦАХАЛ) должна будет освободить всех находящихся в плену палестинцев. Конфликт Израиля и ХАМАСа обострился 7 октября, когда палестинские боевики вторглись в еврейское государство. За время военных действий группировка взяла в плен сотни иностранных граждан. Недавно стало известно о списках иностранцев, которых выпустят из плена. Позже выяснилось, что ХАМАС готовы отпустить 621 человека. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям