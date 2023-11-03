NBC: ХАМАС готов обменяться всеми пленными с Израилем

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, танк, stock, цахал, наземная операция
ХАМАС намерен обменяться всеми пленными с Израилем Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Руководство палестинского движения ХАМАС заявило о готовности обменяться с Израилем всеми пленными. Об этом со ссылкой на члена политбюро группировки Гази Хамада написали в NBC.

«Мы хотим, чтобы наши пленные вернулись домой. Поэтому я думаю, что сейчас мы готовы к полному компромиссу, к заключению сделки, чтобы принять всех заложников, как военных, так и гражданских», — заявил Гази Хамад.

Хамад призвал Иерусалим подписать соглашение, согласно которому, ХАМАС будет готово отпустить всех заложников. Взамен израильская армия (ЦАХАЛ) должна будет освободить всех находящихся в плену палестинцев.

Конфликт Израиля и ХАМАСа обострился 7 октября, когда палестинские боевики вторглись в еврейское государство. За время военных действий группировка взяла в плен сотни иностранных граждан.

Недавно стало известно о списках иностранцев, которых выпустят из плена. Позже выяснилось, что ХАМАС готовы отпустить 621 человека.

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Руководство палестинского движения ХАМАС заявило о готовности обменяться с Израилем всеми пленными. Об этом со ссылкой на члена политбюро группировки Гази Хамада написали в NBC. «Мы хотим, чтобы наши пленные вернулись домой. Поэтому я думаю, что сейчас мы готовы к полному компромиссу, к заключению сделки, чтобы принять всех заложников, как военных, так и гражданских», — заявил Гази Хамад. Хамад призвал Иерусалим подписать соглашение, согласно которому, ХАМАС будет готово отпустить всех заложников. Взамен израильская армия (ЦАХАЛ) должна будет освободить всех находящихся в плену палестинцев. Конфликт Израиля и ХАМАСа обострился 7 октября, когда палестинские боевики вторглись в еврейское государство. За время военных действий группировка взяла в плен сотни иностранных граждан. Недавно стало известно о списках иностранцев, которых выпустят из плена. Позже выяснилось, что ХАМАС готовы отпустить 621 человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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