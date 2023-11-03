Лучшая подруга Пугачевой скрыла детали приезда примадонны в Россию

Подруга Пугачевой Редель отказалась раскрывать подробности возвращения певицы

03 ноября 2023 в 14:52 Размер текста - 17 +

Пугачева приехала в Грязь без Галкина* Фото: Зураб Джавахадзе © URA.RU Бизнесмен, художница, писатель и лучшая подруга певицы Аллы Пугачевой Алина Редель не стала рассказывать, с какой целью и надолго ли примадонна приехала в Россию. На просьбу URA.RU она ответила категорическим отказом. Певица Алла Пугачева приехала в Россию. С ней не был замечен ее муж юморист Максим Галкин (признан Минюстом РФ иноагентом). Примадонна вернулась в замок в деревне Грязь. «Слушайте, без информации», — сказала Алина Редель. Затем подруга певцы поспешно положила трубку. Звездный адвокат Андрей Алешкин в беседе с агентством отметил, что Пугачева находится в рабочей поездке, иначе бы взяла с собой детей.«Может быть это связано с имуществом. Замок в деревне Грязь принадлежит не ей, а Максиму Галкину. Он ей мог выдать доверенности, чтобы Алла Борисовна могла распорядиться имуществом и продать замок. Если бы она хотела вернуться, то приехала бы не одна, а с детьми. Значит это рабочая поездка», — заявил собеседник агентства. Пугачева и Галкин покинули РФ после начала спецоперации на Украине и поселились в Израиле. Обострение конфликта Иерусалима с движением ХАМАС вынудило певицу перебраться на Кипр. * Максим Галким признан Минюстом РФ иноагентом.

Бизнесмен, художница, писатель и лучшая подруга певицы Аллы Пугачевой Алина Редель не стала рассказывать, с какой целью и надолго ли примадонна приехала в Россию. На просьбу URA.RU она ответила категорическим отказом. Певица Алла Пугачева приехала в Россию. С ней не был замечен ее муж юморист Максим Галкин (признан Минюстом РФ иноагентом). Примадонна вернулась в замок в деревне Грязь. «Слушайте, без информации», — сказала Алина Редель. Затем подруга певцы поспешно положила трубку. Звездный адвокат Андрей Алешкин в беседе с агентством отметил, что Пугачева находится в рабочей поездке, иначе бы взяла с собой детей.«Может быть это связано с имуществом. Замок в деревне Грязь принадлежит не ей, а Максиму Галкину. Он ей мог выдать доверенности, чтобы Алла Борисовна могла распорядиться имуществом и продать замок. Если бы она хотела вернуться, то приехала бы не одна, а с детьми. Значит это рабочая поездка», — заявил собеседник агентства. Пугачева и Галкин покинули РФ после начала спецоперации на Украине и поселились в Израиле. Обострение конфликта Иерусалима с движением ХАМАС вынудило певицу перебраться на Кипр. * Максим Галким признан Минюстом РФ иноагентом.