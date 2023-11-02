02 ноября 2023

Военком пояснил, поедут ли призывники из Пермского края служить в зоне СВО

Призывники из Пермского края будут служить в войсках Минобороны и Росгвардии
© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка призывников. Курган , построение, армия, солдаты, призывники, новобранцы
Новобранцы будут служить по всей России, кроме зоны СВО Фото:
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Призыв — 2023

Новобранцы, призванные на службу в Пермском крае, не будут отправлены в зону проведения спецоперации. Молодым людям предстоит проходить срочную службу в войсках Минобороны РФ, а также в Росгвардии. Об этом в эфире «Первого Кунгурского радио» рассказал военный комиссар по городу Кунгур, Кунгурскому и Березовскому округам Алексей Пономарев.

«В Сухопутные войска планируется направить около 2 тысяч прикамцев, в РВСН — чуть более 200 человек. Около 300 призывников будут нести службу в Главном управлении Минобороны, по 100 новобранцев — в ВДВ и ВМФ», — сообщил Пономарев, отдельно отметив, что «кунгуряки будут служить по всей России, кроме зоны СВО».

Осенний призыв в Прикамье, как и во всей России, стартовал 1 октября. Исключением стали северные территории региона, где набор новобранцев начался на месяц позже. В рамках осенней призывной кампании на службу будут призваны порядка 2900 новобранцев. Осенний призыв продлится до конца декабря.

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Новобранцы, призванные на службу в Пермском крае, не будут отправлены в зону проведения спецоперации. Молодым людям предстоит проходить срочную службу в войсках Минобороны РФ, а также в Росгвардии. Об этом в эфире «Первого Кунгурского радио» рассказал военный комиссар по городу Кунгур, Кунгурскому и Березовскому округам Алексей Пономарев. «В Сухопутные войска планируется направить около 2 тысяч прикамцев, в РВСН — чуть более 200 человек. Около 300 призывников будут нести службу в Главном управлении Минобороны, по 100 новобранцев — в ВДВ и ВМФ», — сообщил Пономарев, отдельно отметив, что «кунгуряки будут служить по всей России, кроме зоны СВО». Осенний призыв в Прикамье, как и во всей России, стартовал 1 октября. Исключением стали северные территории региона, где набор новобранцев начался на месяц позже. В рамках осенней призывной кампании на службу будут призваны порядка 2900 новобранцев. Осенний призыв продлится до конца декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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