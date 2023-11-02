02 ноября 2023

Оппозиционер-иноагент Ухов троллит мэрию Перми

Признанный иноагентом Сергей Ухов хочет выступить на слушаниях о бюджете Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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XV заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, законы, бюджет пермского края, повестка заседания заксобрания
Обсуждение главного финансового документа Перми пройдет онлайн Фото:

Пермский оппозиционер, признанный ранее иностранным агентом, Сергей Ухов подал заявку на выступление в рамках публичных слушаний о бюджете города. Сам он уверен, что слова ему не дадут, и за ранее готовится подать иск в суд.

«Будут готовить отказ, наверное, так чтобы я в суд не подал. А я подам, в этом то уж будьте уверены, если не дадут выступить», — пишет Ухов Telegram. Он уверен, что имеет право высказать свое мнение на публичных слушаниях о главном финансовом документе Перми.

Публичные слушания по проекту бюджета Перми на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов состоятся 8 ноября. Они пройдут в онлайн-формате. В мэрии обещали вести трансляцию в соцсети «ВКонтакте».

Сергея Ухова в январе 2023 года Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов. Он ранее покинул Россию. В июле его объявили в федеральный розыск.

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Пермский оппозиционер, признанный ранее иностранным агентом, Сергей Ухов подал заявку на выступление в рамках публичных слушаний о бюджете города. Сам он уверен, что слова ему не дадут, и за ранее готовится подать иск в суд. «Будут готовить отказ, наверное, так чтобы я в суд не подал. А я подам, в этом то уж будьте уверены, если не дадут выступить», — пишет Ухов Telegram. Он уверен, что имеет право высказать свое мнение на публичных слушаниях о главном финансовом документе Перми. Публичные слушания по проекту бюджета Перми на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов состоятся 8 ноября. Они пройдут в онлайн-формате. В мэрии обещали вести трансляцию в соцсети «ВКонтакте». Сергея Ухова в январе 2023 года Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов. Он ранее покинул Россию. В июле его объявили в федеральный розыск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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