02 ноября 2023

В ограждении курганской больницы заварили запасные выходы

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, поликлиника, медицина, больница, машина скорой помощи, скорая помошь
В больнице Лебяжья заварили выходы, которыми пользовались пациенты и медики (фото из архива) Фото:

В ограждении межрайонной больницы в Лебяжье Курганской области заварили запасные выходы, которые ведут к поликлинике, а также к вертолетной площадке. Это создает неудобства для пациентов и сотрудников больницы, рассказал URA.RU жители Лебяжья.

«Запасные проходы в ограждении Лебяжьевской больницы были не просто закрыты, а заварены. Для пациентов и персонала больницы это создает дополнительные трудности. Проходы ведут к поликлинике и вертолетной площадке. Некоторые пациенты, в том числе инвалиды, не знают, что проходы ликвидировали: по гололеду подходят к воротам, а потом разворачиваются», — отмечает источник.

По данным источника, проходы ликвидировали по поручению главврача Урала Галиева в рамках требования по антитеррористической безопасности. В департаменте здравоохранения Курганской области на запрос URA.RU ответили, что на территории больницы осталось два заезда. «По запасным выходам, которые были заварены, ответственному сотруднику уже сделано замечание. Ситуация будет исправлена», — подчеркнули в ведомстве.

URA.RU писало, что в сентябре межрайонную больницу №2 в поселке Лебяжье возглавил врач-невролог из Оренбургской области Урал Галиев. В ноябре стало известно, что заведующая Мокроусовским филиалом межрайонной больницы №2 Елена Соловьева уволилась с руководящей должности после разговора с главврачом.

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В ограждении межрайонной больницы в Лебяжье Курганской области заварили запасные выходы, которые ведут к поликлинике, а также к вертолетной площадке. Это создает неудобства для пациентов и сотрудников больницы, рассказал URA.RU жители Лебяжья. «Запасные проходы в ограждении Лебяжьевской больницы были не просто закрыты, а заварены. Для пациентов и персонала больницы это создает дополнительные трудности. Проходы ведут к поликлинике и вертолетной площадке. Некоторые пациенты, в том числе инвалиды, не знают, что проходы ликвидировали: по гололеду подходят к воротам, а потом разворачиваются», — отмечает источник. По данным источника, проходы ликвидировали по поручению главврача Урала Галиева в рамках требования по антитеррористической безопасности. В департаменте здравоохранения Курганской области на запрос URA.RU ответили, что на территории больницы осталось два заезда. «По запасным выходам, которые были заварены, ответственному сотруднику уже сделано замечание. Ситуация будет исправлена», — подчеркнули в ведомстве. URA.RU писало, что в сентябре межрайонную больницу №2 в поселке Лебяжье возглавил врач-невролог из Оренбургской области Урал Галиев. В ноябре стало известно, что заведующая Мокроусовским филиалом межрайонной больницы №2 Елена Соловьева уволилась с руководящей должности после разговора с главврачом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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