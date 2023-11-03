В Госдуме сделали важное объявление для блогеров

Депутат Госдумы Кирьянов: нарушающие закон блогеры отслеживаются

03 ноября 2023 в 19:39 Размер текста - 17 +

Нашумевшие задержания блогеров стали примером для других, считает Артем Кирьянов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Блогеры будут нести ответственность за нарушения законов РФ, так как они сейчас находятся под пристальным наблюдением. Об этом в беседе с URA.RU заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Новость по теме Суд продлил арест счетов Блиновской на сумму 64 млрд рублей «Лично я и мои коллеги неоднократно предупреждали широкий круг людей, которые зарабатывают деньги в интернете, чтобы они постарались как можно более четко соблюдать законодательство РФ. И уж тем более отошли от тех принципов, которые у нас сложились в течение многих лет, что в интернете можно делать все, что угодно и никакой ответственности за это не последует. Все публичные действия, тем более в сети интернет, направленные на обман граждан, будут отслеживаться более жестко. Я бы не сказал, что не помогли истории (с неуплатой налогов автора марафона желаний Еленой Блиновской и блогера Лерчек (Валерия Чекалина). Сообщения в СМИ, комментарии соответственных органов помогают и не таким известным, но все равно работающим, не допускать таких грубых ошибок и не полагаться на то, что их деятельность вне фокуса внимания», — объяснил Артем Кирьянов. В беседе с URA.RU «звездный» адвокат, глава московской коллегии адвокатов Сергей Жорин подчеркнул, что прошли те времена, когда известные люди, блогеры были неприкосновенны. «По всей видимости, публичные люди, и в том числе блогеры, перестали быть относительно неприкосновенными. Раньше правоохранительные органы старались не связываться ними, поскольку это порождало определенный общественный резонанс, особенно если речь шла о людях, у которых была собственная большая аудитория. Только в крайнем случае принимались какие-то решения. В частности, единичный случай прошлой эпохи „неприкасаемых“ — дело стритрейсера Эрика Давидовича Китуашвили (блогер Давидыч был приговорен к 4 годам и 8 месяцам заключения за мошенничество с автомобильными страховками), в котором я как раз и участвовал. Правоохранителям разрешили преследование Давидыча. Видимо, тогда чаша терпения была переполнена. Сейчас правоохранители наоборот чуть ли не в первую очередь оказывают пристальное внимание к медийным людям, потому что подобные резонансы положительно влияют на имидж силовых структур», — отметил он. По словам адвоката, злоупотребление доверием со стороны блогера в отношении своих подписчиков уже может характеризоваться как мошенничество. «Многие блогеры балансируют на грани закона, обещая что-то своим подписчикам, зачастую не выполняя этих обещаний, не понимая, что формальным признаком „мошенничества“ является завладение чужим имуществом, путем обмана или злоупотребления доверием. То есть, если какой-то подписчик отправил энную сумму, ожидая получить что-то взамен, но не получает этого, то здесь есть формальные признаки мошенничества. За это можно получить наказание в виде нескольких лет реального лишения свободы. Поэтому блогерам стоит быть несколько поосторожнее со своими обещаниями по сбору донатов», — добавил Жорин. Ранее в Москве задержали блогера Аяза Шабудтинова. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Блогер, используя агрессивный маркетинг, продавал образовательные курсы, которые должны были научить предпринимательской деятельности и принести сверхдоходы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Блогеры будут нести ответственность за нарушения законов РФ, так как они сейчас находятся под пристальным наблюдением. Об этом в беседе с URA.RU заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Лично я и мои коллеги неоднократно предупреждали широкий круг людей, которые зарабатывают деньги в интернете, чтобы они постарались как можно более четко соблюдать законодательство РФ. И уж тем более отошли от тех принципов, которые у нас сложились в течение многих лет, что в интернете можно делать все, что угодно и никакой ответственности за это не последует. Все публичные действия, тем более в сети интернет, направленные на обман граждан, будут отслеживаться более жестко. Я бы не сказал, что не помогли истории (с неуплатой налогов автора марафона желаний Еленой Блиновской и блогера Лерчек (Валерия Чекалина). Сообщения в СМИ, комментарии соответственных органов помогают и не таким известным, но все равно работающим, не допускать таких грубых ошибок и не полагаться на то, что их деятельность вне фокуса внимания», — объяснил Артем Кирьянов. В беседе с URA.RU «звездный» адвокат, глава московской коллегии адвокатов Сергей Жорин подчеркнул, что прошли те времена, когда известные люди, блогеры были неприкосновенны. «По всей видимости, публичные люди, и в том числе блогеры, перестали быть относительно неприкосновенными. Раньше правоохранительные органы старались не связываться ними, поскольку это порождало определенный общественный резонанс, особенно если речь шла о людях, у которых была собственная большая аудитория. Только в крайнем случае принимались какие-то решения. В частности, единичный случай прошлой эпохи „неприкасаемых“ — дело стритрейсера Эрика Давидовича Китуашвили (блогер Давидыч был приговорен к 4 годам и 8 месяцам заключения за мошенничество с автомобильными страховками), в котором я как раз и участвовал. Правоохранителям разрешили преследование Давидыча. Видимо, тогда чаша терпения была переполнена. Сейчас правоохранители наоборот чуть ли не в первую очередь оказывают пристальное внимание к медийным людям, потому что подобные резонансы положительно влияют на имидж силовых структур», — отметил он. По словам адвоката, злоупотребление доверием со стороны блогера в отношении своих подписчиков уже может характеризоваться как мошенничество. «Многие блогеры балансируют на грани закона, обещая что-то своим подписчикам, зачастую не выполняя этих обещаний, не понимая, что формальным признаком „мошенничества“ является завладение чужим имуществом, путем обмана или злоупотребления доверием. То есть, если какой-то подписчик отправил энную сумму, ожидая получить что-то взамен, но не получает этого, то здесь есть формальные признаки мошенничества. За это можно получить наказание в виде нескольких лет реального лишения свободы. Поэтому блогерам стоит быть несколько поосторожнее со своими обещаниями по сбору донатов», — добавил Жорин. Ранее в Москве задержали блогера Аяза Шабудтинова. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Блогер, используя агрессивный маркетинг, продавал образовательные курсы, которые должны были научить предпринимательской деятельности и принести сверхдоходы.