Путин: у РФ изначально не было планов присоединять Крым

Путин: Россия присоединила Крым и Донбасс для их защиты от «нацистской мрази»
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Россия присоединила Крым и ЛДНР для защиты граждан от Украины Фото:

Полуостров Крым, а также Донбасс были присоединены к России, чтобы защитить граждан, проживающих на данных территориях от «нацистской мрази» на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, добавив, что изначально не было планов присоединять эти территории.

«Если бы у нас складывались отношения с братской Украиной нормально, по-современному, в голову никому бы не пришло предпринимать действия, связанные с Крымом. Надо было тогда людей защищать от мрази нацисткой. Они поставили нас перед выбором. Также потом с Донбассом и Новороссией пошло», — подчеркнул Владимир Путин в ходе совещания с новым составом Общественной палаты РФ. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24».

Крым был присоединен к РФ в ходе референдума в 2014 году. Новые территории Донбасса стали частью России в 2022 году.

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Полуостров Крым, а также Донбасс были присоединены к России, чтобы защитить граждан, проживающих на данных территориях от «нацистской мрази» на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, добавив, что изначально не было планов присоединять эти территории. «Если бы у нас складывались отношения с братской Украиной нормально, по-современному, в голову никому бы не пришло предпринимать действия, связанные с Крымом. Надо было тогда людей защищать от мрази нацисткой. Они поставили нас перед выбором. Также потом с Донбассом и Новороссией пошло», — подчеркнул Владимир Путин в ходе совещания с новым составом Общественной палаты РФ. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Крым был присоединен к РФ в ходе референдума в 2014 году. Новые территории Донбасса стали частью России в 2022 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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