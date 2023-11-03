Путин: у РФ изначально не было планов присоединять Крым

Полуостров Крым, а также Донбасс были присоединены к России, чтобы защитить граждан, проживающих на данных территориях от «нацистской мрази» на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, добавив, что изначально не было планов присоединять эти территории.
«Если бы у нас складывались отношения с братской Украиной нормально, по-современному, в голову никому бы не пришло предпринимать действия, связанные с Крымом. Надо было тогда людей защищать от мрази нацисткой. Они поставили нас перед выбором. Также потом с Донбассом и Новороссией пошло», — подчеркнул Владимир Путин в ходе совещания с новым составом Общественной палаты РФ. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24».
Крым был присоединен к РФ в ходе референдума в 2014 году. Новые территории Донбасса стали частью России в 2022 году.
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