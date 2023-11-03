Новый вице-спикер парламента Словакии выбросил из кабинета флаг Евросоюза. Видео

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Разное. Москва, флаг евросоюза
Любош Блаха вынес флаг ЕС из своего кабинета Фото:

Вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха провел уборку в своем новом кабинете. Первым делом он выбросил флаг Евросоюза.

«Пришлось внести небольшие коррективы», — прокомментировал Любош Блаха свои действия с флагом ЕС. Он назвал это осенней уборкой. Соответствующее видео вице-спикер опубликовал в своем telegram-канале.

В начале октября в Словакии проходили выборы в парламент страны. Победу одержала пророссийская партия «Направление — социальная демократия». Премьер-министр Словакии Роберт Фицо официально назначен на свою должность. Он сообщил ЕС об отказе поставлять военную помощь Украине, передает «Национальная служба новостей».

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Вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха провел уборку в своем новом кабинете. Первым делом он выбросил флаг Евросоюза. «Пришлось внести небольшие коррективы», — прокомментировал Любош Блаха свои действия с флагом ЕС. Он назвал это осенней уборкой. Соответствующее видео вице-спикер опубликовал в своем telegram-канале. В начале октября в Словакии проходили выборы в парламент страны. Победу одержала пророссийская партия «Направление — социальная демократия». Премьер-министр Словакии Роберт Фицо официально назначен на свою должность. Он сообщил ЕС об отказе поставлять военную помощь Украине, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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