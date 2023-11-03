Вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха провел уборку в своем новом кабинете. Первым делом он выбросил флаг Евросоюза.
«Пришлось внести небольшие коррективы», — прокомментировал Любош Блаха свои действия с флагом ЕС. Он назвал это осенней уборкой. Соответствующее видео вице-спикер опубликовал в своем telegram-канале.
В начале октября в Словакии проходили выборы в парламент страны. Победу одержала пророссийская партия «Направление — социальная демократия». Премьер-министр Словакии Роберт Фицо официально назначен на свою должность. Он сообщил ЕС об отказе поставлять военную помощь Украине, передает «Национальная служба новостей».
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