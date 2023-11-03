Новый вице-спикер парламента Словакии выбросил из кабинета флаг Евросоюза. Видео

03 ноября 2023 в 20:08 Размер текста - 17 +

Любош Блаха вынес флаг ЕС из своего кабинета Фото: Алексей Гайнов © URA.RU Вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха провел уборку в своем новом кабинете. Первым делом он выбросил флаг Евросоюза. «Пришлось внести небольшие коррективы», — прокомментировал Любош Блаха свои действия с флагом ЕС. Он назвал это осенней уборкой. Соответствующее видео вице-спикер опубликовал в своем telegram-канале. В начале октября в Словакии проходили выборы в парламент страны. Победу одержала пророссийская партия «Направление — социальная демократия». Премьер-министр Словакии Роберт Фицо официально назначен на свою должность. Он сообщил ЕС об отказе поставлять военную помощь Украине, передает «Национальная служба новостей».

Вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха провел уборку в своем новом кабинете. Первым делом он выбросил флаг Евросоюза. «Пришлось внести небольшие коррективы», — прокомментировал Любош Блаха свои действия с флагом ЕС. Он назвал это осенней уборкой. Соответствующее видео вице-спикер опубликовал в своем telegram-канале. В начале октября в Словакии проходили выборы в парламент страны. Победу одержала пророссийская партия «Направление — социальная демократия». Премьер-министр Словакии Роберт Фицо официально назначен на свою должность. Он сообщил ЕС об отказе поставлять военную помощь Украине, передает «Национальная служба новостей».