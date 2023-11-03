Челябинские силовики записали клип ко Дню народного единства. Видео

03 ноября 2023 в 20:59 Размер текста - 17 +

Сотрудники полиции Челябинской области записали праздничный клип Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Сотрудники полиции Челябинской области поздравили жителей региона с Днем народного единства праздничным клипом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «В этот праздничный день полицейские Челябинской области подготовили для южноуральцев оригинальный подарок — видеоклип на песню „Мы — единое целое“. В клипе перемежаются кадры с представителями различных народностей в традиционных одеждах, тем самым подчеркивается культурное богатство и национальное разнообразие нашей Родины и раскрывается авторский замысел: „Мы — единое целое“», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что автором автором текста и музыки является Константин Губином. Ее исполнили солисты вокального ведомственного ансамбля «Время Ч». Ранее силовики уже поздравляли жителей региона, записывая клипы к значимым датам. Так, сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области записали клип в честь Дня России, который отмечается 12 июня. А праздничный видеоклип на песню «Сказочное лето» был посвящен Дню защиты детей.

Сотрудники полиции Челябинской области поздравили жителей региона с Днем народного единства праздничным клипом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «В этот праздничный день полицейские Челябинской области подготовили для южноуральцев оригинальный подарок — видеоклип на песню „Мы — единое целое“. В клипе перемежаются кадры с представителями различных народностей в традиционных одеждах, тем самым подчеркивается культурное богатство и национальное разнообразие нашей Родины и раскрывается авторский замысел: „Мы — единое целое“», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что автором автором текста и музыки является Константин Губином. Ее исполнили солисты вокального ведомственного ансамбля «Время Ч». Ранее силовики уже поздравляли жителей региона, записывая клипы к значимым датам. Так, сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области записали клип в честь Дня России, который отмечается 12 июня. А праздничный видеоклип на песню «Сказочное лето» был посвящен Дню защиты детей.