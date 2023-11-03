Челябинские силовики записали клип ко Дню народного единства. Видео

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Митинг за Ройзмана на площади 1905 года. Екатеринбург, полицейские, силовики, мвд, полиция
Сотрудники полиции Челябинской области записали праздничный клип Фото:

Сотрудники полиции Челябинской области поздравили жителей региона с Днем народного единства праздничным клипом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«В этот праздничный день полицейские Челябинской области подготовили для южноуральцев оригинальный подарок — видеоклип на песню „Мы — единое целое“. В клипе перемежаются кадры с представителями различных народностей в традиционных одеждах, тем самым подчеркивается культурное богатство и национальное разнообразие нашей Родины и раскрывается авторский замысел: „Мы — единое целое“», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что автором автором текста и музыки является Константин Губином. Ее исполнили солисты вокального ведомственного ансамбля «Время Ч».

Ранее силовики уже поздравляли жителей региона, записывая клипы к значимым датам. Так, сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области записали клип в честь Дня России, который отмечается 12 июня. А праздничный видеоклип на песню «Сказочное лето» был посвящен Дню защиты детей.

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Сотрудники полиции Челябинской области поздравили жителей региона с Днем народного единства праздничным клипом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «В этот праздничный день полицейские Челябинской области подготовили для южноуральцев оригинальный подарок — видеоклип на песню „Мы — единое целое“. В клипе перемежаются кадры с представителями различных народностей в традиционных одеждах, тем самым подчеркивается культурное богатство и национальное разнообразие нашей Родины и раскрывается авторский замысел: „Мы — единое целое“», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что автором автором текста и музыки является Константин Губином. Ее исполнили солисты вокального ведомственного ансамбля «Время Ч». Ранее силовики уже поздравляли жителей региона, записывая клипы к значимым датам. Так, сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области записали клип в честь Дня России, который отмечается 12 июня. А праздничный видеоклип на песню «Сказочное лето» был посвящен Дню защиты детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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