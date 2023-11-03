03 ноября 2023

ООН: женщины в Газе вынуждены рожать на улицах среди руин

© Служба новостей «URA.RU»
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Родильный дом № 1. Магнитогорск, роддом, родильная палата, роженица
У 15% рожениц в Газе могут возникнуть осложнения Фото:
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Женщины в Газе рожают на улице среди руин, в перепаленных больницах или центрах для беженцев с плохими санитарными условиями. Об этом говорится в совместном заявлении Детского фонда ООН, Всемирной организации здравоохранения и БАПОР ООН.

«Некоторым женщинам приходится рожать в приютах, в своих домах, на улицах среди обломков или в переполненных медицинских учреждениях, где ухудшаются санитарные условия, а риск заражения и медицинских осложнений растет», — говорится в документе. Такая ситуация сложилась в связи с закрытием 14 больниц и 45 центров первичной медико-санитарной помощи.

В сообщении уточняется, что медицинские учреждения также подвергаются обстрелам. Например, 1 ноября был обстрелян важнейший родильный дом больницы Аль-Хило. В документе приводится статистика, что в день в Газе рожают 180 женщин из которых у 15% могут возникнуть осложнения во время беременности или родов, после чего потребуется дополнительная врачебная помощь.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что страдания м ирных жителей Газы не являются поводом для прекращения боевых действий против ХАМАС. Он также пообещал продолжить военную операцию «до полного их [ХАМАС] уничтожения».

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Женщины в Газе рожают на улице среди руин, в перепаленных больницах или центрах для беженцев с плохими санитарными условиями. Об этом говорится в совместном заявлении Детского фонда ООН, Всемирной организации здравоохранения и БАПОР ООН. «Некоторым женщинам приходится рожать в приютах, в своих домах, на улицах среди обломков или в переполненных медицинских учреждениях, где ухудшаются санитарные условия, а риск заражения и медицинских осложнений растет», — говорится в документе. Такая ситуация сложилась в связи с закрытием 14 больниц и 45 центров первичной медико-санитарной помощи. В сообщении уточняется, что медицинские учреждения также подвергаются обстрелам. Например, 1 ноября был обстрелян важнейший родильный дом больницы Аль-Хило. В документе приводится статистика, что в день в Газе рожают 180 женщин из которых у 15% могут возникнуть осложнения во время беременности или родов, после чего потребуется дополнительная врачебная помощь. Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что страдания м ирных жителей Газы не являются поводом для прекращения боевых действий против ХАМАС. Он также пообещал продолжить военную операцию «до полного их [ХАМАС] уничтожения».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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