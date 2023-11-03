Politico: США потребовали от Израиля объяснений за удар по лагерю беженцев

США потребовали от Израиля разъяснений после ударов по незащищенному лагерю беженцев Джебалия. Об этом сообщил источник в американском правительстве.
«Администрация Байдена попросила Израиль подробно описать ход мыслей и процесс, стоящие за недавним ударом по лагерю беженцев Джабалия на севере Газы», — рассказал чиновник изданию
Также американцы просят израильтян стараться избегать жертв среди гражданского населения. Однако Израиль лишь делает вид, что идет на поводу у Вашингтона, продолжая делать по-своему. По информации Politico, Демпартия США обсуждает проверку прав человека в действиях Израиля и меры по его наказанию.
Ранее телеканал «Царьград» со ссылкой на издание WAFA сообщал, что более 400 человек пострадали в результате авиаударов Израиля по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа. В лагере зарегистрировано 116 тысяч человек. Кроме того, стало известно о том, что Израиль разбомбил школу в Газе, принадлежащую ООН.
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