03 ноября 2023

Politico: США потребовали от Израиля объяснений за удар по лагерю беженцев

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, израиль, флаг, сектор газа, stock, цахал, наземная операция
Демпартия США обсуждает проверку прав человека в действиях Израиля Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

США потребовали от Израиля разъяснений после ударов по незащищенному лагерю беженцев Джебалия. Об этом сообщил источник в американском правительстве.

«Администрация Байдена попросила Израиль подробно описать ход мыслей и процесс, стоящие за недавним ударом по лагерю беженцев Джабалия на севере Газы», — рассказал чиновник изданию Politico.

Также американцы просят израильтян стараться избегать жертв среди гражданского населения. Однако Израиль лишь делает вид, что идет на поводу у Вашингтона, продолжая делать по-своему. По информации Politico, Демпартия США обсуждает проверку прав человека в действиях Израиля и меры по его наказанию.

Ранее телеканал «Царьград» со ссылкой на издание WAFA сообщал, что более 400 человек пострадали в результате авиаударов Израиля по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа. В лагере зарегистрировано 116 тысяч человек. Кроме того, стало известно о том, что Израиль разбомбил школу в Газе, принадлежащую ООН.

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США потребовали от Израиля разъяснений после ударов по незащищенному лагерю беженцев Джебалия. Об этом сообщил источник в американском правительстве. «Администрация Байдена попросила Израиль подробно описать ход мыслей и процесс, стоящие за недавним ударом по лагерю беженцев Джабалия на севере Газы», — рассказал чиновник изданию Politico. Также американцы просят израильтян стараться избегать жертв среди гражданского населения. Однако Израиль лишь делает вид, что идет на поводу у Вашингтона, продолжая делать по-своему. По информации Politico, Демпартия США обсуждает проверку прав человека в действиях Израиля и меры по его наказанию. Ранее телеканал «Царьград» со ссылкой на издание WAFA сообщал, что более 400 человек пострадали в результате авиаударов Израиля по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа. В лагере зарегистрировано 116 тысяч человек. Кроме того, стало известно о том, что Израиль разбомбил школу в Газе, принадлежащую ООН.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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