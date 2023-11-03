Politico: США потребовали от Израиля объяснений за удар по лагерю беженцев

04 ноября 2023 в 03:00 Размер текста - 17 +

Демпартия США обсуждает проверку прав человека в действиях Израиля Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа США потребовали от Израиля разъяснений после ударов по незащищенному лагерю беженцев Джебалия. Об этом сообщил источник в американском правительстве. «Администрация Байдена попросила Израиль подробно описать ход мыслей и процесс, стоящие за недавним ударом по лагерю беженцев Джабалия на севере Газы», — рассказал чиновник изданию Politico . Также американцы просят израильтян стараться избегать жертв среди гражданского населения. Однако Израиль лишь делает вид, что идет на поводу у Вашингтона, продолжая делать по-своему. По информации Politico, Демпартия США обсуждает проверку прав человека в действиях Израиля и меры по его наказанию. Ранее телеканал «Царьград» со ссылкой на издание WAFA сообщал, что более 400 человек пострадали в результате авиаударов Израиля по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа. В лагере зарегистрировано 116 тысяч человек. Кроме того, стало известно о том, что Израиль разбомбил школу в Газе, принадлежащую ООН.

США потребовали от Израиля разъяснений после ударов по незащищенному лагерю беженцев Джебалия. Об этом сообщил источник в американском правительстве. «Администрация Байдена попросила Израиль подробно описать ход мыслей и процесс, стоящие за недавним ударом по лагерю беженцев Джабалия на севере Газы», — рассказал чиновник изданию Politico. Также американцы просят израильтян стараться избегать жертв среди гражданского населения. Однако Израиль лишь делает вид, что идет на поводу у Вашингтона, продолжая делать по-своему. По информации Politico, Демпартия США обсуждает проверку прав человека в действиях Израиля и меры по его наказанию. Ранее телеканал «Царьград» со ссылкой на издание WAFA сообщал, что более 400 человек пострадали в результате авиаударов Израиля по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа. В лагере зарегистрировано 116 тысяч человек. Кроме того, стало известно о том, что Израиль разбомбил школу в Газе, принадлежащую ООН.