МВД введет новую меру контроля за мигрантами

В московских аэропортах мигранты будут проходить дактилоскопию

04 ноября 2023 в 06:45 Размер текста - 17 +

Въезжающие в Россию иностранцы проходят дактилоскопию с конца 2021 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU МВД России вводит новую меру контроля за мигрантами — теперь в аэропортах Москвы прибывающих будут фотографировать и собирать отпечатки пальцев. Об этом сообщила начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова. «Пока, к сожалению, на границе мы не дактилоскопируем, но с учетом предложений правительства Москвы мы в ближайшее время, я думаю, эксперимент этот начнем проводить. Когда уже в каждом аэропорту московского авиаузла будут дактилоскопироваться, фотографироваться [мигранты]», — передают слова Казаковой ТАСС. Она уточнила, что благодаря такой процедуре «перевертыши» (те, кто меняют установочные данные) не смогут заехать на территорию России. Валентина Казакова напомнила, что въезжающие в Россию иностранцы проходят дактилоскопию, медицинское освидетельствование и фотографирование с конца 2021 года. Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что в России планируют ввести обязательное приобретение семьей мигранта полиса добровольного медицинского страхования (ДМС) для ребенка. Сейчас данная возможность прорабатывается.

МВД России вводит новую меру контроля за мигрантами — теперь в аэропортах Москвы прибывающих будут фотографировать и собирать отпечатки пальцев. Об этом сообщила начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова. «Пока, к сожалению, на границе мы не дактилоскопируем, но с учетом предложений правительства Москвы мы в ближайшее время, я думаю, эксперимент этот начнем проводить. Когда уже в каждом аэропорту московского авиаузла будут дактилоскопироваться, фотографироваться [мигранты]», — передают слова Казаковой ТАСС. Она уточнила, что благодаря такой процедуре «перевертыши» (те, кто меняют установочные данные) не смогут заехать на территорию России. Валентина Казакова напомнила, что въезжающие в Россию иностранцы проходят дактилоскопию, медицинское освидетельствование и фотографирование с конца 2021 года. Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что в России планируют ввести обязательное приобретение семьей мигранта полиса добровольного медицинского страхования (ДМС) для ребенка. Сейчас данная возможность прорабатывается.