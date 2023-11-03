03 ноября 2023

МВД введет новую меру контроля за мигрантами

В московских аэропортах мигранты будут проходить дактилоскопию
© Служба новостей «URA.RU»
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Весенний призыв на областном сборном пункте "Егоршино". Свердловская область, Артемовский, отпечатки пальцев, дактилоскопия, личные сведения
Въезжающие в Россию иностранцы проходят дактилоскопию с конца 2021 года Фото:

МВД России вводит новую меру контроля за мигрантами — теперь в аэропортах Москвы прибывающих будут фотографировать и собирать отпечатки пальцев. Об этом сообщила начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова.

«Пока, к сожалению, на границе мы не дактилоскопируем, но с учетом предложений правительства Москвы мы в ближайшее время, я думаю, эксперимент этот начнем проводить. Когда уже в каждом аэропорту московского авиаузла будут дактилоскопироваться, фотографироваться [мигранты]», — передают слова Казаковой ТАСС.

Она уточнила, что благодаря такой процедуре «перевертыши» (те, кто меняют установочные данные) не смогут заехать на территорию России. Валентина Казакова напомнила, что въезжающие в Россию иностранцы проходят дактилоскопию, медицинское освидетельствование и фотографирование с конца 2021 года.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что в России планируют ввести обязательное приобретение семьей мигранта полиса добровольного медицинского страхования (ДМС) для ребенка. Сейчас данная возможность прорабатывается.

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МВД России вводит новую меру контроля за мигрантами — теперь в аэропортах Москвы прибывающих будут фотографировать и собирать отпечатки пальцев. Об этом сообщила начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова. «Пока, к сожалению, на границе мы не дактилоскопируем, но с учетом предложений правительства Москвы мы в ближайшее время, я думаю, эксперимент этот начнем проводить. Когда уже в каждом аэропорту московского авиаузла будут дактилоскопироваться, фотографироваться [мигранты]», — передают слова Казаковой ТАСС. Она уточнила, что благодаря такой процедуре «перевертыши» (те, кто меняют установочные данные) не смогут заехать на территорию России. Валентина Казакова напомнила, что въезжающие в Россию иностранцы проходят дактилоскопию, медицинское освидетельствование и фотографирование с конца 2021 года. Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что в России планируют ввести обязательное приобретение семьей мигранта полиса добровольного медицинского страхования (ДМС) для ребенка. Сейчас данная возможность прорабатывается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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