NBC: Запад обсуждает с Киевом мирные переговоры с Россией

04 ноября 2023 в 07:07 Размер текста - 17 +

Запад готовит Украину к принятию уступок в переговорах с Россией, сообщает NBC Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США и Европа проводят диалог с украинским правительством относительно того, какие уступки ему придется сделать в целях достижения мира. Об этом сообщает телеканал NBC. «Чиновники из США и Европы стали говорить с правительством Украины о возможных последствиях мирных переговоров с Россией для завершения [конфликта]», — говорится в материале телеканала. Там добавили, что в рамках этих разговоров рассматриваются вопросы, с какими уступками Киев может столкнуться в процессе достижения соглашения. Некоторые из этих дискуссий уже состоялись в прошлом месяце в рамках контактной группы по Украине. Американские и европейские чиновники озабочены тем, что, по их мнению, конфликт достиг тупика, и они не уверены в своей способности продолжать оказывать поддержку Киеву. Чиновники США также беспокоятся о том, что у Украины иссякают силы, в то время как у России, по их мнению, их запасы кажутся неисчерпаемыми, заключили в материале. Западные страны могут принудить Украину начать переговоры с Россией для завершения военного конфликта в свете обострения арабо-израильской ситуации. Украинское контрнаступление, поддерживаемое главным образом странами Евросоюза, стало объектом значительных потерь, что усложняет ситуацию.

США и Европа проводят диалог с украинским правительством относительно того, какие уступки ему придется сделать в целях достижения мира. Об этом сообщает телеканал NBC. «Чиновники из США и Европы стали говорить с правительством Украины о возможных последствиях мирных переговоров с Россией для завершения [конфликта]», — говорится в материале телеканала. Там добавили, что в рамках этих разговоров рассматриваются вопросы, с какими уступками Киев может столкнуться в процессе достижения соглашения. Некоторые из этих дискуссий уже состоялись в прошлом месяце в рамках контактной группы по Украине. Американские и европейские чиновники озабочены тем, что, по их мнению, конфликт достиг тупика, и они не уверены в своей способности продолжать оказывать поддержку Киеву. Чиновники США также беспокоятся о том, что у Украины иссякают силы, в то время как у России, по их мнению, их запасы кажутся неисчерпаемыми, заключили в материале. Западные страны могут принудить Украину начать переговоры с Россией для завершения военного конфликта в свете обострения арабо-израильской ситуации. Украинское контрнаступление, поддерживаемое главным образом странами Евросоюза, стало объектом значительных потерь, что усложняет ситуацию.