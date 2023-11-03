03 ноября 2023

NBC: Запад обсуждает с Киевом мирные переговоры с Россией

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Запад готовит Украину к принятию уступок в переговорах с Россией, сообщает NBC Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США и Европа проводят диалог с украинским правительством относительно того, какие уступки ему придется сделать в целях достижения мира. Об этом сообщает телеканал NBC.

«Чиновники из США и Европы стали говорить с правительством Украины о возможных последствиях мирных переговоров с Россией для завершения [конфликта]», — говорится в материале телеканала. Там добавили, что в рамках этих разговоров рассматриваются вопросы, с какими уступками Киев может столкнуться в процессе достижения соглашения.

Некоторые из этих дискуссий уже состоялись в прошлом месяце в рамках контактной группы по Украине. Американские и европейские чиновники озабочены тем, что, по их мнению, конфликт достиг тупика, и они не уверены в своей способности продолжать оказывать поддержку Киеву. Чиновники США также беспокоятся о том, что у Украины иссякают силы, в то время как у России, по их мнению, их запасы кажутся неисчерпаемыми, заключили в материале.

Западные страны могут принудить Украину начать переговоры с Россией для завершения военного конфликта в свете обострения арабо-израильской ситуации. Украинское контрнаступление, поддерживаемое главным образом странами Евросоюза, стало объектом значительных потерь, что усложняет ситуацию.

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США и Европа проводят диалог с украинским правительством относительно того, какие уступки ему придется сделать в целях достижения мира. Об этом сообщает телеканал NBC. «Чиновники из США и Европы стали говорить с правительством Украины о возможных последствиях мирных переговоров с Россией для завершения [конфликта]», — говорится в материале телеканала. Там добавили, что в рамках этих разговоров рассматриваются вопросы, с какими уступками Киев может столкнуться в процессе достижения соглашения. Некоторые из этих дискуссий уже состоялись в прошлом месяце в рамках контактной группы по Украине. Американские и европейские чиновники озабочены тем, что, по их мнению, конфликт достиг тупика, и они не уверены в своей способности продолжать оказывать поддержку Киеву. Чиновники США также беспокоятся о том, что у Украины иссякают силы, в то время как у России, по их мнению, их запасы кажутся неисчерпаемыми, заключили в материале. Западные страны могут принудить Украину начать переговоры с Россией для завершения военного конфликта в свете обострения арабо-израильской ситуации. Украинское контрнаступление, поддерживаемое главным образом странами Евросоюза, стало объектом значительных потерь, что усложняет ситуацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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