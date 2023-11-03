Курганские частные клиники отказались от абортов после критики губернатора

В регионе выбран вектор на повышение рождаемости Фото: Илья Московец © URA.RU

В ряде частных клиник Кургана отказались от проведения абортов. Об этом рассказал глава депздрава региона Алексей Сигидаев, который встретился в рамках круглого стола с представителями медицинских организаций. Ранее губернатор области Вадим Шумков выступил с резким заявлением на тему абортов и рождаемости. По его мнению, решение проблемы заключается в долгосрочной программе.

«Роль частных клиник в демографическом вопросе может оказаться существенно значимой, если они откажутся от проведения медицинских абортов. Очень рад, что несколько частных организаций прямо во время заседания добровольно отказались от такого вида услуги. Уверен, что и остальные частные медицинские учреждения тоже поддержат нашу политику в этом вопросе», — написал Алексей Сигидаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В конце сентября Сигидаев обвинил персонал роддомов в низкой рождаемости. Отношение и нетолерантность сотрудников к беременным женщинам — одна из причин плохих показателей, считает он. По мнению Шумкова, людям сначала нужно объяснить, для чего нужно рожать детей, и лишь после этого следует увеличивать материальное стимулирование и снижать возможности для абортов. За пять прошедших лет в регионе от абортов отговорили более 1600 женщин. В сентябре власти Курганской области решили, что будут переводить на бюджет студенток колледжей, которые родили во время обучения.