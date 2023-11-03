Ночью на челябинской Кировке полицейские задержали более полусотни человек. Фото

04 ноября 2023 в 15:14 Размер текста - 17 +

Кировку патрулируют с целью пресечения правонарушений Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Челябинске на Кировке в ночь на 4 ноября полицейские задержали 59 человек, в том числе четырех несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России в telegram-канале. «За прошедшую ночь полицейскими в органы внутренних дел с МАУ „Кировка“ доставлено 59 граждан, в том числе четверо несовершеннолетних. <…> Патрулирование пешеходной улицы Кирова [проводится] в целях пресечения правонарушений, в том числе связанных с распитием алкогольной продукции и появлением в общественных местах в состоянии опьянения, а также недопущения совершения противоправных деяний», — уточнили в пресс-службе ведомства. В отношении 20-ти задержанных составлены административные протоколы по части первой статьи 20.20 Кодекса РФ об административных правонарушениях (потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств). Санкция статьи предусматривает штраф от 500 до 1500 рублей. В отношении еще шести задержанных составлены административные материалы по части первой статьи 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (мелкое хулиганство). Санкция данной части статьи предусматривает штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. Ранее 28 октября в баре Gipsy на пешеходной улице Кировка произошла поножовщина среди посетителей. Ранения получили три человека, один скончался. По подозрению в совершении убийства был задержан 21-летний Денис Мальцев. Решением Центрального районного суда Челябинска он был отправлен в СИЗО до 28 декабря. В отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Челябинской области Патрулирование Кировки проводится ежедневного Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Челябинской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске на Кировке в ночь на 4 ноября полицейские задержали 59 человек, в том числе четырех несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России в telegram-канале. «За прошедшую ночь полицейскими в органы внутренних дел с МАУ „Кировка“ доставлено 59 граждан, в том числе четверо несовершеннолетних. <…> Патрулирование пешеходной улицы Кирова [проводится] в целях пресечения правонарушений, в том числе связанных с распитием алкогольной продукции и появлением в общественных местах в состоянии опьянения, а также недопущения совершения противоправных деяний», — уточнили в пресс-службе ведомства. В отношении 20-ти задержанных составлены административные протоколы по части первой статьи 20.20 Кодекса РФ об административных правонарушениях (потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств). Санкция статьи предусматривает штраф от 500 до 1500 рублей. В отношении еще шести задержанных составлены административные материалы по части первой статьи 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (мелкое хулиганство). Санкция данной части статьи предусматривает штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. Ранее 28 октября в баре Gipsy на пешеходной улице Кировка произошла поножовщина среди посетителей. Ранения получили три человека, один скончался. По подозрению в совершении убийства был задержан 21-летний Денис Мальцев. Решением Центрального районного суда Челябинска он был отправлен в СИЗО до 28 декабря.