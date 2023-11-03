Майора Габтрахманова похоронили в свердловской деревне. Фото

04 ноября 2023 в 16:10 Размер текста - 17 +

Похороны участкового прошли 2 ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге нашли мертвыми двух пенсионеров В деревне Гайны (Свердловская область) похоронили майора полиции Рудольфа Габтрахманова, который, предположительно, проходит подозреваемым по делу об убийстве двух пенсионеров. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к семье участкового. «Могила Рудольфа — на кладбище в Гайнах. Выбрали эту деревню, потому что здесь у него много родни», — поделился собеседник агентства. Участкового похоронили 2 ноября. Его тело, по словам другого инсайдера, привезли в Гайны 1 ноября. На табличке указано, что Габтрахманов умер 27 октября. Как сообщало URA.RU, тела пенсионеров обнаружили 27-го или 28 октября в их квартире в доме на ул. Новгородцевой, 25/2. После этого в многоэтажке по адресу Базовый переулок, 50 обнаружили тело Габтрахманова. Позднее выяснилось, что офицер был в числе тех, кто осматривал квартиру пенсионеров. После осмотра он, по предварительным данным, уехал к тестю за детьми, но до квартиры не дошел. Согласно одной из неофициальных версий, Габтрахманов мог убить стариков и украсть у них несколько миллионов рублей. Издание «КП-Екатеринбург» утверждает, что майор мог покончить с собой, поняв, что оставил на месте преступления улику. При этом родные не верят, что силовик причастен к убийству. Дело признали сложным и передали лучшим следователям Свердловской области. На фоне скандала в Екатеринбург даже приехала московская проверка. И уже известно, что ревизоры вскрыли несостыковки. Подробнее о громкой истории — в сюжете URA.RU. Фото: URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В деревне Гайны (Свердловская область) похоронили майора полиции Рудольфа Габтрахманова, который, предположительно, проходит подозреваемым по делу об убийстве двух пенсионеров. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к семье участкового. «Могила Рудольфа — на кладбище в Гайнах. Выбрали эту деревню, потому что здесь у него много родни», — поделился собеседник агентства. Участкового похоронили 2 ноября. Его тело, по словам другого инсайдера, привезли в Гайны 1 ноября. На табличке указано, что Габтрахманов умер 27 октября. Как сообщало URA.RU, тела пенсионеров обнаружили 27-го или 28 октября в их квартире в доме на ул. Новгородцевой, 25/2. После этого в многоэтажке по адресу Базовый переулок, 50 обнаружили тело Габтрахманова. Позднее выяснилось, что офицер был в числе тех, кто осматривал квартиру пенсионеров. После осмотра он, по предварительным данным, уехал к тестю за детьми, но до квартиры не дошел. Согласно одной из неофициальных версий, Габтрахманов мог убить стариков и украсть у них несколько миллионов рублей. Издание «КП-Екатеринбург» утверждает, что майор мог покончить с собой, поняв, что оставил на месте преступления улику. При этом родные не верят, что силовик причастен к убийству. Дело признали сложным и передали лучшим следователям Свердловской области. На фоне скандала в Екатеринбург даже приехала московская проверка. И уже известно, что ревизоры вскрыли несостыковки. Подробнее о громкой истории — в сюжете URA.RU.