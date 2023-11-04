Песков объяснил, почему россиян еще не освободили из плена ХАМАС

Песков: нет того, кто единолично решит освободить заложников РФ из плена ХАМАС
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, бинокль, армия, израиль, сектор газа, stock, цахал, наземная операция
Нет стороны, которая могла бы единолично принять решение об освобождении российских заложников, уточнил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Россия проводит переговоры по освобождению россиян из плена палестинского движения ХАМАС. Решение об освобождении требует согласования с разными сторонами конфликта, но не со всеми получается легко договориться. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Прогресс есть в переговорах. Мы сохраняем диалог со всеми сторонами. <…> Решение требует согласование позиции с нескольких сторон. Не со всеми диалог идет легко», — подчеркнул Дмитрий Песков в разговоре с журналистами. Сообщение приводит telegram-канал «Смотри». Пресс-секретарь добавил, что основная проблема с освобождением российских заложников из плена ХАМАС заключается в том, что нет единой стороны, которая могла бы принять соответствующее решение.

На Ближнем Востоке с 7 октября проходит война между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Последние пообещали освободить восемь российских заложников. Дипломаты работают над возвращением граждан, взятых в плен.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия проводит переговоры по освобождению россиян из плена палестинского движения ХАМАС. Решение об освобождении требует согласования с разными сторонами конфликта, но не со всеми получается легко договориться. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Прогресс есть в переговорах. Мы сохраняем диалог со всеми сторонами. <…> Решение требует согласование позиции с нескольких сторон. Не со всеми диалог идет легко», — подчеркнул Дмитрий Песков в разговоре с журналистами. Сообщение приводит telegram-канал «Смотри». Пресс-секретарь добавил, что основная проблема с освобождением российских заложников из плена ХАМАС заключается в том, что нет единой стороны, которая могла бы принять соответствующее решение. На Ближнем Востоке с 7 октября проходит война между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Последние пообещали освободить восемь российских заложников. Дипломаты работают над возвращением граждан, взятых в плен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...