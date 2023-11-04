Песков объяснил, почему россиян еще не освободили из плена ХАМАС

Песков: нет того, кто единолично решит освободить заложников РФ из плена ХАМАС

04 ноября 2023 в 18:48 Размер текста - 17 +

Нет стороны, которая могла бы единолично принять решение об освобождении российских заложников, уточнил Дмитрий Песков Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Россия проводит переговоры по освобождению россиян из плена палестинского движения ХАМАС. Решение об освобождении требует согласования с разными сторонами конфликта, но не со всеми получается легко договориться. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Прогресс есть в переговорах. Мы сохраняем диалог со всеми сторонами. <…> Решение требует согласование позиции с нескольких сторон. Не со всеми диалог идет легко», — подчеркнул Дмитрий Песков в разговоре с журналистами. Сообщение приводит telegram-канал «Смотри». Пресс-секретарь добавил, что основная проблема с освобождением российских заложников из плена ХАМАС заключается в том, что нет единой стороны, которая могла бы принять соответствующее решение. На Ближнем Востоке с 7 октября проходит война между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Последние пообещали освободить восемь российских заложников. Дипломаты работают над возвращением граждан, взятых в плен.

Россия проводит переговоры по освобождению россиян из плена палестинского движения ХАМАС. Решение об освобождении требует согласования с разными сторонами конфликта, но не со всеми получается легко договориться. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Прогресс есть в переговорах. Мы сохраняем диалог со всеми сторонами. <…> Решение требует согласование позиции с нескольких сторон. Не со всеми диалог идет легко», — подчеркнул Дмитрий Песков в разговоре с журналистами. Сообщение приводит telegram-канал «Смотри». Пресс-секретарь добавил, что основная проблема с освобождением российских заложников из плена ХАМАС заключается в том, что нет единой стороны, которая могла бы принять соответствующее решение. На Ближнем Востоке с 7 октября проходит война между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Последние пообещали освободить восемь российских заложников. Дипломаты работают над возвращением граждан, взятых в плен.