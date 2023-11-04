Песков объяснил, почему россиян еще не освободили из плена ХАМАС

Россия проводит переговоры по освобождению россиян из плена палестинского движения ХАМАС. Решение об освобождении требует согласования с разными сторонами конфликта, но не со всеми получается легко договориться. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Прогресс есть в переговорах. Мы сохраняем диалог со всеми сторонами. <…> Решение требует согласование позиции с нескольких сторон. Не со всеми диалог идет легко», — подчеркнул Дмитрий Песков в разговоре с журналистами. Сообщение приводит telegram-канал «Смотри». Пресс-секретарь добавил, что основная проблема с освобождением российских заложников из плена ХАМАС заключается в том, что нет единой стороны, которая могла бы принять соответствующее решение.
На Ближнем Востоке с 7 октября проходит война между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Последние пообещали освободить восемь российских заложников. Дипломаты работают над возвращением граждан, взятых в плен.
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