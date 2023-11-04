В Кремле заявили, что для Украины наступают нелегкие времена

Из-за войны на Ближнем Востоке для Украины наступают нелегкие времена, сказал Дмитрий Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Из-за конфликта на Ближнем Востоке для Украины наступают нелегкие времена. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков на марафоне общества «Знание».
«Для Киева наступают нелегкие времена. Из-за событий на Ближнем Востоке Украина больше не может пользоваться своим иждивенческим доминированием», — сказал Песков журналистам. Его слова передает ТАСС.
3 ноября Вашингтон сообщил, что средства для помощи Украине истощены. При этом Белый дом направляет финансовую помощь Израилю в войне с палестинским движением ХАМАС.
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