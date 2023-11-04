В Кремле заявили, что для Украины наступают нелегкие времена

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, украина, мариуполь, война, гуманитарная катастрофа, сво, специальная военная операция
Из-за войны на Ближнем Востоке для Украины наступают нелегкие времена, сказал Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Из-за конфликта на Ближнем Востоке для Украины наступают нелегкие времена. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков на марафоне общества «Знание».

«Для Киева наступают нелегкие времена. Из-за событий на Ближнем Востоке Украина больше не может пользоваться своим иждивенческим доминированием», — сказал Песков журналистам. Его слова передает ТАСС.

3 ноября Вашингтон сообщил, что средства для помощи Украине истощены. При этом Белый дом направляет финансовую помощь Израилю в войне с палестинским движением ХАМАС.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из-за конфликта на Ближнем Востоке для Украины наступают нелегкие времена. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков на марафоне общества «Знание». «Для Киева наступают нелегкие времена. Из-за событий на Ближнем Востоке Украина больше не может пользоваться своим иждивенческим доминированием», — сказал Песков журналистам. Его слова передает ТАСС. 3 ноября Вашингтон сообщил, что средства для помощи Украине истощены. При этом Белый дом направляет финансовую помощь Израилю в войне с палестинским движением ХАМАС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...