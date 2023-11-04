Зеленский: мне неприятно, что украинцы поддерживают переговоры с Россией

04 ноября 2023 в 19:18 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский не понимает, почему жители страны хотят переговоров с Россией Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский недоволен тем, что часть украинцев выступают за проведение мирных переговоров с Россией. Об этом он заявил во время пресс-конференции, отреагировав на слухи о том, что Киев может решиться на переговоры. «Я не знаю, кто это [слухи о потенциальных переговорах между РФ и Украиной] публикует. Я не знаю, для чего это делается. У меня неприятное ощущение, что даже мы, украинцы, поддерживаем эту тематику», — рассказал Владимир Зеленский во время пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Отрывок общения с прессой приведен в telegram-канале украинского журналиста Дмитрия Гордона (признан в РФ иноагентом, террористом и экстремистом). Зеленский также подчеркнул, что на него не давят представители Запада в принятии тех или иных решений. Зеленский неоднократно заявлял, что не планирует проводить переговоры с Россией. При этом Украина предлагала формулу мира, по которой страна должна вернуть себе территориальную целостность на момент 1991 года. Против дипломатии выступил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, сообщает RT. Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) в начале ноября этого года признал, что переговоры с Россией необходимы. В настоящий момент даже Запад обсуждает с Киевом варианты мирного завершения конфликта, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Украины Владимир Зеленский недоволен тем, что часть украинцев выступают за проведение мирных переговоров с Россией. Об этом он заявил во время пресс-конференции, отреагировав на слухи о том, что Киев может решиться на переговоры. «Я не знаю, кто это [слухи о потенциальных переговорах между РФ и Украиной] публикует. Я не знаю, для чего это делается. У меня неприятное ощущение, что даже мы, украинцы, поддерживаем эту тематику», — рассказал Владимир Зеленский во время пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Отрывок общения с прессой приведен в telegram-канале украинского журналиста Дмитрия Гордона (признан в РФ иноагентом, террористом и экстремистом). Зеленский также подчеркнул, что на него не давят представители Запада в принятии тех или иных решений. Зеленский неоднократно заявлял, что не планирует проводить переговоры с Россией. При этом Украина предлагала формулу мира, по которой страна должна вернуть себе территориальную целостность на момент 1991 года. Против дипломатии выступил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, сообщает RT. Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) в начале ноября этого года признал, что переговоры с Россией необходимы. В настоящий момент даже Запад обсуждает с Киевом варианты мирного завершения конфликта, передает телеканал 360.