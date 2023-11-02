Кандидат в президенты Украины Арестович* выступил за мирные переговоры с Россией

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Алексей Арестович, stock
Арестович призвал к мирным переговорам Фото:
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Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) выступил за мирные переговоры с Россией. Ранее он заявил о намерениях баллотироваться на следующих президентских выборах.

«Я думаю, нам нужно мириться. Выходить на мирные переговоры. Они должны быть честными», — сказал Арестович в видео, опубликованном на его youtube-канале. Он добавил, что Киев не может отбить присоединенные Россией территории и украинский народ начинает это понимать.

Ранее Арестович предложил свой план по вступлению Украины в НАТО. По его замыслу, Киеву необходимо отказаться от территорий, которые вошли в состав РФ, чтобы страну приняли в военно-политический блок. Он также заявил о намерениях баллотироваться на следующих президентских выборах и представил политическую программу для Украины из 14 пунктов. URA.RU подробно рассказывало о личности Арестовича.

*Алексей Арестович включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

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Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) выступил за мирные переговоры с Россией. Ранее он заявил о намерениях баллотироваться на следующих президентских выборах. «Я думаю, нам нужно мириться. Выходить на мирные переговоры. Они должны быть честными», — сказал Арестович в видео, опубликованном на его youtube-канале. Он добавил, что Киев не может отбить присоединенные Россией территории и украинский народ начинает это понимать. Ранее Арестович предложил свой план по вступлению Украины в НАТО. По его замыслу, Киеву необходимо отказаться от территорий, которые вошли в состав РФ, чтобы страну приняли в военно-политический блок. Он также заявил о намерениях баллотироваться на следующих президентских выборах и представил политическую программу для Украины из 14 пунктов. URA.RU подробно рассказывало о личности Арестовича. *Алексей Арестович включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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