Кандидат в президенты Украины Арестович* выступил за мирные переговоры с Россией

Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) выступил за мирные переговоры с Россией. Ранее он заявил о намерениях баллотироваться на следующих президентских выборах.
«Я думаю, нам нужно мириться. Выходить на мирные переговоры. Они должны быть честными», — сказал Арестович в видео, опубликованном на его youtube-канале. Он добавил, что Киев не может отбить присоединенные Россией территории и украинский народ начинает это понимать.
Ранее Арестович предложил свой план по вступлению Украины в НАТО. По его замыслу, Киеву необходимо отказаться от территорий, которые вошли в состав РФ, чтобы страну приняли в военно-политический блок. Он также заявил о намерениях баллотироваться на следующих президентских выборах и представил политическую программу для Украины из 14 пунктов. URA.RU подробно рассказывало о личности Арестовича.
*Алексей Арестович включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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