В Раде возмутились приказом офицера ВСУ устроить торжество в прифронтовой зоне

04 ноября 2023 в 21:45 Размер текста - 17 +

Офицер ВСУ приказал провести построение в прифронтовой зоне Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Народный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко назвал безответственным приказ офицера ВСУ провести торжественное построение в прифронтовом селе Заречное в Запорожской области. Там, по данным российских военкоров, ракетным ударом были уничтожены десятки украинских военнослужащих. «У меня вопрос, а мы армию на стандарты НАТО переводим или нет? Оставляем ли „лучшие“ традиции советщины? Что за торжественные построения у прифронтовых зон? Кто придумывает такие „гениальные“ идеи вообще? Абсолютная безответственность», — написал Гончаренко в своем telegram-канале. Официальных сообщений Минобороны РФ об атаке по селу нет. Однако канал «Военкоры Русской весны» указывает, что удар был нанесен ОТРК «Искандер-М» или авиационной ракетой Х-59. В тот момент в селе по приказу офицера ВСУ проходило торжественное построение 128 бригады в честь Дня артиллериста. На построении было более 100 человек. В результате удара погибли 18 человек. Украинские военные обвинили офицера в гибели сослуживцев.

Народный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко назвал безответственным приказ офицера ВСУ провести торжественное построение в прифронтовом селе Заречное в Запорожской области. Там, по данным российских военкоров, ракетным ударом были уничтожены десятки украинских военнослужащих. «У меня вопрос, а мы армию на стандарты НАТО переводим или нет? Оставляем ли „лучшие“ традиции советщины? Что за торжественные построения у прифронтовых зон? Кто придумывает такие „гениальные“ идеи вообще? Абсолютная безответственность», — написал Гончаренко в своем telegram-канале. Официальных сообщений Минобороны РФ об атаке по селу нет. Однако канал «Военкоры Русской весны» указывает, что удар был нанесен ОТРК «Искандер-М» или авиационной ракетой Х-59. В тот момент в селе по приказу офицера ВСУ проходило торжественное построение 128 бригады в честь Дня артиллериста. На построении было более 100 человек. В результате удара погибли 18 человек. Украинские военные обвинили офицера в гибели сослуживцев.