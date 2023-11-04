В Раде возмутились приказом офицера ВСУ устроить торжество в прифронтовой зоне

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Офицер ВСУ приказал провести построение в прифронтовой зоне Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Народный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко назвал безответственным приказ офицера ВСУ провести торжественное построение в прифронтовом селе Заречное в Запорожской области. Там, по данным российских военкоров, ракетным ударом были уничтожены десятки украинских военнослужащих.

«У меня вопрос, а мы армию на стандарты НАТО переводим или нет? Оставляем ли „лучшие“ традиции советщины? Что за торжественные построения у прифронтовых зон? Кто придумывает такие „гениальные“ идеи вообще? Абсолютная безответственность», — написал Гончаренко в своем telegram-канале.

Официальных сообщений Минобороны РФ об атаке по селу нет. Однако канал «Военкоры Русской весны» указывает, что удар был нанесен ОТРК «Искандер-М» или авиационной ракетой Х-59. В тот момент в селе по приказу офицера ВСУ проходило торжественное построение 128 бригады в честь Дня артиллериста. На построении было более 100 человек. В результате удара погибли 18 человек. Украинские военные обвинили офицера в гибели сослуживцев.

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Народный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко назвал безответственным приказ офицера ВСУ провести торжественное построение в прифронтовом селе Заречное в Запорожской области. Там, по данным российских военкоров, ракетным ударом были уничтожены десятки украинских военнослужащих. «У меня вопрос, а мы армию на стандарты НАТО переводим или нет? Оставляем ли „лучшие“ традиции советщины? Что за торжественные построения у прифронтовых зон? Кто придумывает такие „гениальные“ идеи вообще? Абсолютная безответственность», — написал Гончаренко в своем telegram-канале. Официальных сообщений Минобороны РФ об атаке по селу нет. Однако канал «Военкоры Русской весны» указывает, что удар был нанесен ОТРК «Искандер-М» или авиационной ракетой Х-59. В тот момент в селе по приказу офицера ВСУ проходило торжественное построение 128 бригады в честь Дня артиллериста. На построении было более 100 человек. В результате удара погибли 18 человек. Украинские военные обвинили офицера в гибели сослуживцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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