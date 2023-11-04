Сын Кадырова получил «важную» должность в Чечне 05 ноября 2023 в 04:06 Размер текста - 17 + Сын Рамзана Кадырова назначен на должность в службе безопасности главы Чечни Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сына главы Чечни Рамзана Кадырова 15-летнего Адама назначили на «важную» должность в службе безопасности главы региона. С назначением его в соцсети поздравил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. «От всей души поздравляю Адама Кадырова с назначением на важную должность в службе безопасности главы Чеченской Республики», — написал Ахмед Дудаев в своем telegram-канале. Он отметил, что Адам Кадыров проявил себя как смелый и отважный патриот, который готов «заступаться за религию». Министр напомнил, что в своем «юном» возрасте сын Кадырова несколько раз побывал в зоне спецоперации на Украине. Ранее Адам Кадыров избил общественника Никиту Журавля за сожжение Корана в Волгограде. Позже президент Татарстана Рустам Минниханов лично вручил Адаму орден «Дуслык» за вклад в укрепление международного мира и согласия. Сына главы Чечни Рамзана Кадырова 15-летнего Адама назначили на «важную» должность в службе безопасности главы региона. С назначением его в соцсети поздравил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. «От всей души поздравляю Адама Кадырова с назначением на важную должность в службе безопасности главы Чеченской Республики», — написал Ахмед Дудаев в своем telegram-канале. Он отметил, что Адам Кадыров проявил себя как смелый и отважный патриот, который готов «заступаться за религию». Министр напомнил, что в своем «юном» возрасте сын Кадырова несколько раз побывал в зоне спецоперации на Украине. Ранее Адам Кадыров избил общественника Никиту Журавля за сожжение Корана в Волгограде. Позже президент Татарстана Рустам Минниханов лично вручил Адаму орден «Дуслык» за вклад в укрепление международного мира и согласия. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям