Вооруженный мужчина, прорвавшийся в аэропорт Гамбурга, назвал свои требования

Мужчина желает улететь в Турцию, сообщает немецкая газета
Вооруженный мужчина, прорвавшийся на машине в аэропорт Гамбурга и удерживающий в салоне четырехлетнюю дочку, потребовал вылета в Турцию. Об этом сообщает немецкая газета Bild am Sonntag.
«Мужчина, прорвавшийся на автомобиле Audi без номеров аэропорт Гамбурга требует вылета в Турцию. Он хочет улететь с дочерью», —
Ранее мужчина разместил свой автомобиль под самолетом и выбросил из окна автомобиля две горящие бутылки. Полиция Гамбурга предполагает, что причиной таких действий мужчины является спор об опеке над дочерью.
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