04 ноября 2023

Вооруженный мужчина, прорвавшийся в аэропорт Гамбурга, назвал свои требования

Мужчина, прорвавшийся в аэропорт Гамбурга, требует вылета в Турцию с ребенком
© Служба новостей «URA.RU»
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Самолеты гражданской авиации в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина., аэропорт, гражданская авиация, самолет
Мужчина желает улететь в Турцию, сообщает немецкая газета Фото:

Вооруженный мужчина, прорвавшийся на машине в аэропорт Гамбурга и удерживающий в салоне четырехлетнюю дочку, потребовал вылета в Турцию. Об этом сообщает немецкая газета Bild am Sonntag.

«Мужчина, прорвавшийся на автомобиле Audi без номеров аэропорт Гамбурга требует вылета в Турцию. Он хочет улететь с дочерью», — говорится в материале.

Ранее мужчина разместил свой автомобиль под самолетом и выбросил из окна автомобиля две горящие бутылки. Полиция Гамбурга предполагает, что причиной таких действий мужчины является спор об опеке над дочерью.

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Вооруженный мужчина, прорвавшийся на машине в аэропорт Гамбурга и удерживающий в салоне четырехлетнюю дочку, потребовал вылета в Турцию. Об этом сообщает немецкая газета Bild am Sonntag. «Мужчина, прорвавшийся на автомобиле Audi без номеров аэропорт Гамбурга требует вылета в Турцию. Он хочет улететь с дочерью», — говорится в материале. Ранее мужчина разместил свой автомобиль под самолетом и выбросил из окна автомобиля две горящие бутылки. Полиция Гамбурга предполагает, что причиной таких действий мужчины является спор об опеке над дочерью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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