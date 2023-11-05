FT выяснил, почему Запад тянет с конфискацией российских активов

FT: Западу невыгодно конфисковывать российские активы

05 ноября 2023 в 11:20 Размер текста - 17 +

Запад якобы из-за юридических рисков не конфискует активы россиян Фото: Анна Майорова © URA.RU Если западные страны начнут конфисковать российские активы, то другие государства начнут выводить свои резервы с Запада. Об этом сообщили в британской газете Financial Times. Авторы статьи считают, что Запад придумывает мнимые оправдания, чтобы не арестовывать активы россиян. «Самым важным является страх, что конфискация активов России заставит другие незападные страны вывести свои собственные резервы с Запада на случай, если однажды к ним может быть применено такое же обращение», — говорится в материале . Авторы статьи также назвали мнимой причиной юридические препятствия для ареста активов. По их словам, западные правительства могут сделать все возможное, чтобы избавиться от юридических рисков. В газете подчеркнули, что они имеют право предъявлять иски о компенсациях и продвигать законодательные изменения. Ранее Еврокомиссия выступила с идеей ввести специальный налог на непредвиденные расходы прибыли от замороженных активов россиян, передает телеканал 360. Бизнесмен Олег Дерипаска сообщил, что российские деньги, которые были инвестированы гражданами на Западе, постепенно возвращаются в страну.

Если западные страны начнут конфисковать российские активы, то другие государства начнут выводить свои резервы с Запада. Об этом сообщили в британской газете Financial Times. Авторы статьи считают, что Запад придумывает мнимые оправдания, чтобы не арестовывать активы россиян. «Самым важным является страх, что конфискация активов России заставит другие незападные страны вывести свои собственные резервы с Запада на случай, если однажды к ним может быть применено такое же обращение», — говорится в материале. Авторы статьи также назвали мнимой причиной юридические препятствия для ареста активов. По их словам, западные правительства могут сделать все возможное, чтобы избавиться от юридических рисков. В газете подчеркнули, что они имеют право предъявлять иски о компенсациях и продвигать законодательные изменения. Ранее Еврокомиссия выступила с идеей ввести специальный налог на непредвиденные расходы прибыли от замороженных активов россиян, передает телеканал 360. Бизнесмен Олег Дерипаска сообщил, что российские деньги, которые были инвестированы гражданами на Западе, постепенно возвращаются в страну.