Обвиняемый в убийстве свердловчанки Даны рассказал, что отвел ее с тропы в парке

05 ноября 2023 в 13:39 Размер текста - 17 +

Позже Эдуард Голиков отказался от своих показаний, заявив, что он оклеветал себя Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Каменске-Уральском в овраге обнаружили труп девушки Велосипедист Эдуард Голиков из Каменска-Уральска рассказал, что отвел 16-летнюю Дану за руку от тропы в парке, повалил на землю и держал руку на ее шее, пока школьница кричала. Подробности о громком деле появились в сети. «Сначала он все отрицал. Потом на одном из дополнительных допросов рассказал, что пытался познакомиться с ней, после отказа утащил с тропы и повалил на землю. Девочка кричала, и он положил ей руку на шею, но не душил», — рассказал Е1 источник в силовых структурах. Собеседник издания добавил, что неожиданно для Голикова школьница потеряла сознание, а он испугался и сбежал. Однако впоследствии мужчина полностью отказался от этих показаний и заявил, что оговорил себя. Дана пропала в Каменске-Уральском вечером 8 августа. Она вернулась из Екатеринбурга и поздним вечером отправилась домой, но так и не дошла. Уже на следующий день ее тело нашли в лесополосе. Следов насильственных действий на теле не было обнаружено. В сети было опубликовано видео, на котором ее преследовал велосипедист. Эдуарда Голикова задержали и предъявили обвинение в убийстве и краже телефона Даны, но свою вину он не признал, сказав, что просто катался и, увидев школьницу без сознания, забрал себе ее телефон. Вся информация о произошедшем — в сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Велосипедист Эдуард Голиков из Каменска-Уральска рассказал, что отвел 16-летнюю Дану за руку от тропы в парке, повалил на землю и держал руку на ее шее, пока школьница кричала. Подробности о громком деле появились в сети. «Сначала он все отрицал. Потом на одном из дополнительных допросов рассказал, что пытался познакомиться с ней, после отказа утащил с тропы и повалил на землю. Девочка кричала, и он положил ей руку на шею, но не душил», — рассказал Е1 источник в силовых структурах. Собеседник издания добавил, что неожиданно для Голикова школьница потеряла сознание, а он испугался и сбежал. Однако впоследствии мужчина полностью отказался от этих показаний и заявил, что оговорил себя. Дана пропала в Каменске-Уральском вечером 8 августа. Она вернулась из Екатеринбурга и поздним вечером отправилась домой, но так и не дошла. Уже на следующий день ее тело нашли в лесополосе. Следов насильственных действий на теле не было обнаружено. В сети было опубликовано видео, на котором ее преследовал велосипедист. Эдуарда Голикова задержали и предъявили обвинение в убийстве и краже телефона Даны, но свою вину он не признал, сказав, что просто катался и, увидев школьницу без сознания, забрал себе ее телефон. Вся информация о произошедшем — в сюжете URA.RU.