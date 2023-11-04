Обвиняемый в убийстве свердловчанки Даны рассказал, что отвел ее с тропы в парке

Велосипедист Эдуард Голиков из Каменска-Уральска рассказал, что отвел 16-летнюю Дану за руку от тропы в парке, повалил на землю и держал руку на ее шее, пока школьница кричала. Подробности о громком деле появились в сети.
«Сначала он все отрицал. Потом на одном из дополнительных допросов рассказал, что пытался познакомиться с ней, после отказа утащил с тропы и повалил на землю. Девочка кричала, и он положил ей руку на шею, но не душил», — рассказал Е1 источник в силовых структурах.
Собеседник издания добавил, что неожиданно для Голикова школьница потеряла сознание, а он испугался и сбежал. Однако впоследствии мужчина полностью отказался от этих показаний и заявил, что оговорил себя.
Дана пропала в Каменске-Уральском вечером 8 августа. Она вернулась из Екатеринбурга и поздним вечером отправилась домой, но так и не дошла. Уже на следующий день ее тело нашли в лесополосе. Следов насильственных действий на теле не было обнаружено. В сети было опубликовано видео, на котором ее преследовал велосипедист. Эдуарда Голикова задержали и предъявили обвинение в убийстве и краже телефона Даны, но свою вину он не признал, сказав, что просто катался и, увидев школьницу без сознания, забрал себе ее телефон. Вся информация о произошедшем — в сюжете URA.RU.
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