В ХАМАС ответили на угрозу ядерного удара Израиля

05 ноября 2023 в 15:36 Размер текста - 17 +

Ранее в Израиле предложили нанести ядерный удар по сектору Газа Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Nancy Lugo новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Слова о ядерном ударе по сектору Газа отражают терроризм Израиля. Об этом заявил представитель палестинского движения ХАМАС Хазем Касем. «Заявления о том, что сброс ядерной бомбы на сектор Газа является одним из рассматриваемых вариантов, отражают беспрецедентный преступный терроризм Израиля», — высказался Хазем Касем, его слова приводит израильская газета Ynet . Он подчеркнул, что такое предложение прозвучало еще и потому, что США полностью поддерживают израильских военных. Ранее министр по делам наследия Израиля Амихай Элияху заявил, что армия его страны может сбросить ядерную бомбу на сектор Газа. После этих слов он лишился должности, пишет RT. В Израиле перед началом наземной операции отмечали, что военные планирует полностью уничтожить ХАМАС и освободить заложников. Однако Армия обороны страны (ЦАХАЛ) еще не достигла этих целей.

Слова о ядерном ударе по сектору Газа отражают терроризм Израиля. Об этом заявил представитель палестинского движения ХАМАС Хазем Касем. «Заявления о том, что сброс ядерной бомбы на сектор Газа является одним из рассматриваемых вариантов, отражают беспрецедентный преступный терроризм Израиля», — высказался Хазем Касем, его слова приводит израильская газета Ynet. Он подчеркнул, что такое предложение прозвучало еще и потому, что США полностью поддерживают израильских военных. Ранее министр по делам наследия Израиля Амихай Элияху заявил, что армия его страны может сбросить ядерную бомбу на сектор Газа. После этих слов он лишился должности, пишет RT. В Израиле перед началом наземной операции отмечали, что военные планирует полностью уничтожить ХАМАС и освободить заложников. Однако Армия обороны страны (ЦАХАЛ) еще не достигла этих целей.