Песков раскрыл неприятную для Зеленского правду о США

Песков: деньги для Украины разворовываются в США

05 ноября 2023 в 16:25 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков отметил, что на Западе растет усталость от Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Деньги, которые США выделяют для Украины, разворовываются еще в Вашингтоне. Для президента Украины Владимира Зеленского это неприятная новость — Киев не получает всю сумму поддержки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «В США понимают, что определенная часть тех денег, которую они дают Украине, попросту разворовывается. Эти признания звучат в Конгрессе во время дебатов, и, конечно, им нужно как-то объясниться перед избирателями», — высказался Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. При этом пресс-секретарь президента РФ отметил, что в Штатах нет механизма, чтобы побороть эту коррупцию. Интервью с Песковым Зарубин выложил в своем telegram-канале . Песков заявил, что в Европе и в США растет усталость от конфликта на Украине. Он добавил, что западные страны не смогут бесконечно «кормить кинутый киевский режим». Поддержка Украины превращается в лишний груз, который США не в состоянии нести из-за высокого госдолга, высказался Песков. Коррупция процветает и на Украине. Если проблема утечки денег и оружия не будет решена в Киеве, то Запад откажется от финансирования Украины, пишет Politico. Из-за войны на Ближнем Востоке США планируют финансировать и Киев, и Израиль. Однако 3 ноября Конгресс США согласовал новый пакет помощи только для союзника на Ближнем Востоке, Киев в него не вошел, передает «Царьград». На этом фоне растет и госдолг США. В октябре он приблизился почти к 33,5 триллиона долларов. Существует риск, что США объявят дефолт, из-за чего доллар перестанет быть резервной валютой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Деньги, которые США выделяют для Украины, разворовываются еще в Вашингтоне. Для президента Украины Владимира Зеленского это неприятная новость — Киев не получает всю сумму поддержки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «В США понимают, что определенная часть тех денег, которую они дают Украине, попросту разворовывается. Эти признания звучат в Конгрессе во время дебатов, и, конечно, им нужно как-то объясниться перед избирателями», — высказался Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. При этом пресс-секретарь президента РФ отметил, что в Штатах нет механизма, чтобы побороть эту коррупцию. Интервью с Песковым Зарубин выложил в своем telegram-канале. Песков заявил, что в Европе и в США растет усталость от конфликта на Украине. Он добавил, что западные страны не смогут бесконечно «кормить кинутый киевский режим». Поддержка Украины превращается в лишний груз, который США не в состоянии нести из-за высокого госдолга, высказался Песков. Коррупция процветает и на Украине. Если проблема утечки денег и оружия не будет решена в Киеве, то Запад откажется от финансирования Украины, пишет Politico. Из-за войны на Ближнем Востоке США планируют финансировать и Киев, и Израиль. Однако 3 ноября Конгресс США согласовал новый пакет помощи только для союзника на Ближнем Востоке, Киев в него не вошел, передает «Царьград». На этом фоне растет и госдолг США. В октябре он приблизился почти к 33,5 триллиона долларов. Существует риск, что США объявят дефолт, из-за чего доллар перестанет быть резервной валютой.