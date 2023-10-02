Politico раскрыло тайные опасения Байдена об Украине

Politico: в США обеспокоены коррупцией на Украине, не признавая ее открыто

02 октября 2023 в 16:58 Размер текста - 17 +

В плане Джо Байдена включены шаги для искоренения коррупции на Украине Фото: Official White House / Erin Scott новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена коррупцией на Украине. Если украинский лидер Владимир Зеленский не искоренит ее, то Запад может отказаться от поддержки страны в конфликте с РФ. Об этом пишет Politico. При этом в открытую Вашингтон старается не акцентировать внимание на соответствующие проблемы Киева. «В долгосрочном плане США излагаются многочисленные шаги, которые Вашингтон предпринимает, чтобы помочь Киеву искоренить должностные преступления и иным образом реформировать ряд украинских секторов. <…> Чиновники администрации Байдена гораздо больше обеспокоены коррупцией на Украине, чем публично признают», — передают авторы американского издания, ссылаясь на стратегический документ, который имеется у них в распоряжении. Отмечается, что США и другие страны Запада могут исключить поддержку Украины, если в стране не исправят ситуацию с коррупцией. В сентябре заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по международной экономике Майк Пайл отправлял письмо с требованиями для продолжения военной помощи Украине. По одному из них Украина должна разрешить проблемы с коррупцией, а также модернизировать судебную систему. Член палаты представителей США от Флориды Майкл Уолтц, комментируя поставки вооружений Киеву, отмечал, что эра карт-бланшей для Украины завершилась. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена коррупцией на Украине. Если украинский лидер Владимир Зеленский не искоренит ее, то Запад может отказаться от поддержки страны в конфликте с РФ. Об этом пишет Politico. При этом в открытую Вашингтон старается не акцентировать внимание на соответствующие проблемы Киева. «В долгосрочном плане США излагаются многочисленные шаги, которые Вашингтон предпринимает, чтобы помочь Киеву искоренить должностные преступления и иным образом реформировать ряд украинских секторов. <…> Чиновники администрации Байдена гораздо больше обеспокоены коррупцией на Украине, чем публично признают», — передают авторы американского издания, ссылаясь на стратегический документ, который имеется у них в распоряжении. Отмечается, что США и другие страны Запада могут исключить поддержку Украины, если в стране не исправят ситуацию с коррупцией. В сентябре заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по международной экономике Майк Пайл отправлял письмо с требованиями для продолжения военной помощи Украине. По одному из них Украина должна разрешить проблемы с коррупцией, а также модернизировать судебную систему. Член палаты представителей США от Флориды Майкл Уолтц, комментируя поставки вооружений Киеву, отмечал, что эра карт-бланшей для Украины завершилась.