Politico раскрыло тайные опасения Байдена об Украине

Politico: в США обеспокоены коррупцией на Украине, не признавая ее открыто
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Президент США. stock, stock, Джо Байден
В плане Джо Байдена включены шаги для искоренения коррупции на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена коррупцией на Украине. Если украинский лидер Владимир Зеленский не искоренит ее, то Запад может отказаться от поддержки страны в конфликте с РФ. Об этом пишет Politico. При этом в открытую Вашингтон старается не акцентировать внимание на соответствующие проблемы Киева.

«В долгосрочном плане США излагаются многочисленные шаги, которые Вашингтон предпринимает, чтобы помочь Киеву искоренить должностные преступления и иным образом реформировать ряд украинских секторов. <…> Чиновники администрации Байдена гораздо больше обеспокоены коррупцией на Украине, чем публично признают», — передают авторы американского издания, ссылаясь на стратегический документ, который имеется у них в распоряжении. Отмечается, что США и другие страны Запада могут исключить поддержку Украины, если в стране не исправят ситуацию с коррупцией.

В сентябре заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по международной экономике Майк Пайл отправлял письмо с требованиями для продолжения военной помощи Украине. По одному из них Украина должна разрешить проблемы с коррупцией, а также модернизировать судебную систему. Член палаты представителей США от Флориды Майкл Уолтц, комментируя поставки вооружений Киеву, отмечал, что эра карт-бланшей для Украины завершилась.

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Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена коррупцией на Украине. Если украинский лидер Владимир Зеленский не искоренит ее, то Запад может отказаться от поддержки страны в конфликте с РФ. Об этом пишет Politico. При этом в открытую Вашингтон старается не акцентировать внимание на соответствующие проблемы Киева. «В долгосрочном плане США излагаются многочисленные шаги, которые Вашингтон предпринимает, чтобы помочь Киеву искоренить должностные преступления и иным образом реформировать ряд украинских секторов. <…> Чиновники администрации Байдена гораздо больше обеспокоены коррупцией на Украине, чем публично признают», — передают авторы американского издания, ссылаясь на стратегический документ, который имеется у них в распоряжении. Отмечается, что США и другие страны Запада могут исключить поддержку Украины, если в стране не исправят ситуацию с коррупцией. В сентябре заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по международной экономике Майк Пайл отправлял письмо с требованиями для продолжения военной помощи Украине. По одному из них Украина должна разрешить проблемы с коррупцией, а также модернизировать судебную систему. Член палаты представителей США от Флориды Майкл Уолтц, комментируя поставки вооружений Киеву, отмечал, что эра карт-бланшей для Украины завершилась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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