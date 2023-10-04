Госдолг США за день вырос на сумму, превышающую весь российский

04 октября 2023 в 16:32 Размер текста - 17 +

Госдолг США продолжает расти Фото: Анна Майорова © URA.RU Госдолг США вырос за один день на 275 миллиардов долларов, это больше всей задолженности России на 3%. Такая информация следует из расчетов. «Государственный долг США в первый понедельник нового финансового года (в Штатах финансовый год начинается 1 октября — прим. URA.RU) подскочил на 275 миллиардов долларов — с 33,167 триллиона долларов до 33,442 триллиона, обновив свой исторический максимум. <…> В то же время российский госдолг на 1 сентября составлял 25,6 триллиона рублей или 267,3 миллиарда долларов», — приводит данные расчетов РИА Новости. Госдолг США в основном вырос из-за новых обязательств перед ведомствами. На их работу было выделено 266 миллиардов долларов. Однако долг вырос и перед бизнесменами, физлицами и остальным миром, он изменился на девять миллиардов долларов. В сравнении с США, госдолг России, по данным на 1 сентября, составил 267,3 миллиарда долларов. После начала 2023 года он сократился в долларовом выражении почти на 60 миллиардов. Однако в рублевом выражении госдолг РФ вырос на 2,8 триллиона. Госдолг США продолжает расти на фоне поставок Украине вооружений и наемников. По данным на 2022 год, он вырос в 107 раз в сравнении с российским. А 19 сентября 2023 года он вырос на 1,6 триллиона долларов, после того, как страна смогла избежать дефолта в июне, передает RT. До 1 октября США могли столкнуться с приостановкой работы правительства. Это было связано с тем, что Конгресс не мог согласовать финансирование исполнительного органа власти. 1 октября президент США Джо Байден подписал временный бюджет на 45 дней. При этом в него не входят деньги для Украины. Если страна не может выплатить свой госдолг, то для решения проблемы она может объявить дефолт. К тому же государство может увеличить налоги или выпустить большое количество облигаций. После дефолта происходит реструктуризации экономики и устанавливается новый валютный курс. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Госдолг США вырос за один день на 275 миллиардов долларов, это больше всей задолженности России на 3%. Такая информация следует из расчетов. «Государственный долг США в первый понедельник нового финансового года (в Штатах финансовый год начинается 1 октября — прим. URA.RU) подскочил на 275 миллиардов долларов — с 33,167 триллиона долларов до 33,442 триллиона, обновив свой исторический максимум. <…> В то же время российский госдолг на 1 сентября составлял 25,6 триллиона рублей или 267,3 миллиарда долларов», — приводит данные расчетов РИА Новости. Госдолг США в основном вырос из-за новых обязательств перед ведомствами. На их работу было выделено 266 миллиардов долларов. Однако долг вырос и перед бизнесменами, физлицами и остальным миром, он изменился на девять миллиардов долларов. В сравнении с США, госдолг России, по данным на 1 сентября, составил 267,3 миллиарда долларов. После начала 2023 года он сократился в долларовом выражении почти на 60 миллиардов. Однако в рублевом выражении госдолг РФ вырос на 2,8 триллиона. Госдолг США продолжает расти на фоне поставок Украине вооружений и наемников. По данным на 2022 год, он вырос в 107 раз в сравнении с российским. А 19 сентября 2023 года он вырос на 1,6 триллиона долларов, после того, как страна смогла избежать дефолта в июне, передает RT. До 1 октября США могли столкнуться с приостановкой работы правительства. Это было связано с тем, что Конгресс не мог согласовать финансирование исполнительного органа власти. 1 октября президент США Джо Байден подписал временный бюджет на 45 дней. При этом в него не входят деньги для Украины. Если страна не может выплатить свой госдолг, то для решения проблемы она может объявить дефолт. К тому же государство может увеличить налоги или выпустить большое количество облигаций. После дефолта происходит реструктуризации экономики и устанавливается новый валютный курс.