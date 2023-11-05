Тюменская область стала лидером в развитии некоммерческих организаций. Скрин

05 ноября 2023 в 16:50 Размер текста - 17 +

Тюменская область заняла пятое место среди регионов России в рейтинге развития НКО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменская область заняла пятое место среди 85 регионов России по уровню развития некоммерческих организаций (НКО). Такие данные приведены на сайте рейтингового агентства RAEX. В топ-10 также вошла Челябинская область. «В топ-10 регионального рейтинга третьего сектора „Регион-НКО“ 2023 года вошли Москва, Республика Татарстан, Вологодская, Челябинская, Тюменская, Самарская, Нижегородская области, Санкт-Петербург, Белгородская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Тюменская область на пятой строчке, регион получил балл — 56.706», — указано на сайте RAEX. Рейтинг регионов выявил огромные диспропорции в развитии третьего сектора. На сайте уточнили, что даже после поправки на масштаб и уровень финансирования по всем показателям рейтинга «Регион-НКО», наблюдаются различия между субъектами в десятки, сотни, порой тысячи раз. Фото: сайт рейтингового агентства RAEX

Тюменская область заняла пятое место среди 85 регионов России по уровню развития некоммерческих организаций (НКО). Такие данные приведены на сайте рейтингового агентства RAEX. В топ-10 также вошла Челябинская область. «В топ-10 регионального рейтинга третьего сектора „Регион-НКО“ 2023 года вошли Москва, Республика Татарстан, Вологодская, Челябинская, Тюменская, Самарская, Нижегородская области, Санкт-Петербург, Белгородская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Тюменская область на пятой строчке, регион получил балл — 56.706», — указано на сайте RAEX. Рейтинг регионов выявил огромные диспропорции в развитии третьего сектора. На сайте уточнили, что даже после поправки на масштаб и уровень финансирования по всем показателям рейтинга «Регион-НКО», наблюдаются различия между субъектами в десятки, сотни, порой тысячи раз.