США сменили риторику по войне на Ближнем Востоке

Представитель Белого дома Файнер: США обеспокоены атаками Израиля по Газе

05 ноября 2023 в 20:25 Размер текста - 17 +

Война на Ближнем Востоке идет почти месяц Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа США глубоко обеспокоены тем, что из-за конфликта на Ближнем Востоке гибнут жители сектора Газа. Об этом заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер. Ранее США полностью поддерживали действия Израиля. «Я скажу следующее: некоторые изображения и некоторые события из тех, что мы наблюдали в секторе Газа, стали душераздирающими для нас. В этом конфликте в секторе Газа гибнут невинные люди. В Вашингтоне глубоко обеспокоены разрушительным ущербом, который причиняют атаки израильской армии жителям сектора Газа», — заявил Джонатан Файнер в интервью телеканалу CBS . Представитель Белого Дома выразил надежду, что Израиль будет следовать нормам международного гуманитарного права. При этом в США не знают, когда закончится война на Ближнем Востоке, однако положение вещей будет точно другим, подчеркнул Файнер. Ранее в Палестину прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Он побеседовал с президентом Палестины Махмудом Аббасом, были затронуты темы гуманитарной помощи и прекращения огня. На данный момент Израиль проводит наземную операцию в секторе Газа. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что военные будут атаковать анклав до полного уничтожения палестинского движения ХАМАС, пишет « Газета.ru ». Ранее URA.RU подробно рассказывало, почему США поддерживают Израиль со времен его основания. После начала войны на Ближнем Востоке в 2023 году, Штаты также встали на сторону Иерусалима. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США глубоко обеспокоены тем, что из-за конфликта на Ближнем Востоке гибнут жители сектора Газа. Об этом заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер. Ранее США полностью поддерживали действия Израиля. «Я скажу следующее: некоторые изображения и некоторые события из тех, что мы наблюдали в секторе Газа, стали душераздирающими для нас. В этом конфликте в секторе Газа гибнут невинные люди. В Вашингтоне глубоко обеспокоены разрушительным ущербом, который причиняют атаки израильской армии жителям сектора Газа», — заявил Джонатан Файнер в интервью телеканалу CBS. Представитель Белого Дома выразил надежду, что Израиль будет следовать нормам международного гуманитарного права. При этом в США не знают, когда закончится война на Ближнем Востоке, однако положение вещей будет точно другим, подчеркнул Файнер. Ранее в Палестину прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Он побеседовал с президентом Палестины Махмудом Аббасом, были затронуты темы гуманитарной помощи и прекращения огня. На данный момент Израиль проводит наземную операцию в секторе Газа. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что военные будут атаковать анклав до полного уничтожения палестинского движения ХАМАС, пишет «Газета.ru». Ранее URA.RU подробно рассказывало, почему США поддерживают Израиль со времен его основания. После начала войны на Ближнем Востоке в 2023 году, Штаты также встали на сторону Иерусалима.