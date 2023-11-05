Что известно о стрельбе у ресторана в Москве: главные заявления

Выстрелов, возможно, было около 15, говорят очевидцы
5 ноября в ресторане Paulaner Brauhaus Moscow Paveletsky в центре Москвы чемпион Европы по боксу Никита Иванов устроил стрельбу. Пострадали четыре человека. У некоторых из них огнестрельные ранения. URA.RU приводит все, что известно об инциденте к данному моменту:
- 5 ноября вечером в ресторане Paulaner Brauhaus Moscow Paveletsky на Шлюзовой набережной в центре Москвы произошла стрельба. Изначально сообщалось о трех пострадавших.
- Устроившим стрельбу оказался 37-летний чемпион Европы по боксу Никита Иванов. Он произвел несколько выстрелов в оппонентов из травматического оружия, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы. По официальным данным, пострадали четыре человека. У некоторых из них огнестрельные ранения.
- Со слов очевидцев, Иванов избил одного из посетителей ресторана из-за того, что они не поделили дверь. После он вступил в конфликт с охранниками заведения, далее сходил в машину за пистолетом, а вернувшись, выстрелил в охранников. Посетители ресторана набросились на злоумышленника и скрутили его, пишут «Известия».
- Оружие у Никиты Иванова отобрал прохожий, рассказала его знакомая. По ее словам, выстрелов было, возможно, около 15. Три года назад спортсмена задерживали за избиение партнера по команде, сообщают «Известия».
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